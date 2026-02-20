Luis Fernando Tena trabaja desde hace semanas en lo que será la fecha FIFA del mes de marzo. El técnico de la Selección de Guatemala ya tiene definidos a los legionarios que estarán presentes en el amistoso que se llevará a cabo en territorio italiano.

Precisamente, la Azul y Blanco se medirá ante Argelia el próximo 27 de marzo en la ciudad de Turín, Italia. A más de un mes del partido, el técnico mexicano, según la información del periodista Juan Carlos Gálvez, ya tiene lista la nómina de los que juegan fuera de Guatemala.

Uno de los que estará en esta convocatoria es un futbolista que ha sido muy resistido por la afición chapina. Se trata de Damián Rivera, quien volverá a estar después de lo que fue su estreno contra Canadá en el amistoso del pasado mes de enero.

Pese a lo que se vio en el duelo contra la Hoja de Maple en la derrota por 1-0, Tena pretende darle una nueva oportunidad. El jugador que pertenece al Phoenix Rising sumó 45 minutos y volverá a tener minutos en el amistoso contra el seleccionado africano.

Luis Fernando Tena ya tiene a todos los legionarios para el amistoso contra Argelia

Con respecto al resto de los legionarios, los convocados serían los siguientes: Darwin Lom, Rubio Rubín, Aarón Herrera, Nicholas Hagen, Matt Evans, Olger Escobar y Arquímides Ordóñez.

A esta lista, Luis Fernando Tena deberá sumarle los futbolistas nacionales que llevará para completar la nómina final. Serían entre 15 y 18 los jugadores de Liga Nacional para esta oportunidad.