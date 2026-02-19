“Lo voy a matar”: Kervin Arriaga recibe dura advertencia en el Levante tras castigo por expulsión

El entrenador del Levante Luis Castro lanzó una dura advertencia para sus jugadores, incluido Kervin Arriaga, tras una nueva derrota que los sigue hundiendo en la zona de descenso.

El Levante cayó 0-1 ante el Villarreal y es penúltimo en la tabla de posiciones con apenas 18 unidades, dos puntos más que el Real Oviedo que está último en la tabla.

“Una cosa es que puedes hacer un partido mejor o peor y eso puede pasar. Todos nosotros tenemos días peores o mejores, pero otra cosa no es es dar el máximo. Si hay un jugador en la plantilla que no da el máximo, lo voy a matar”, dijo Castro tras el encuentro.

El entrenador portugués señaló que sus futbolistas no están dando todo en el terreno de juego, por lo que no alcanzan el nivel adecuado con el equipo granota.

“Tienes que defender el escudo hasta la muerte, no es lo que los jugadores del Levante están haciendo, estamos en una situación difícil”, añadió.

El castigo a Kervin Arriaga

Kervin Arriaga fue expulsado en el juego ante el Valencia por doble amonestación y castigo con tres juegos, de los que ya cumplió el primero.

En las siguientes jornadas se perderá los juegos ante el Barcelona y Alavés, aunque el Levante apelará al castigo contra el jugador de la Selección de Honduras.