Ya es oficial: Fedefútbol confirma la noticia que concreta la llegada del nuevo entrenador de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol dio un paso que cambia por completo el panorama de la Selección Nacional y deja un mensaje claro sobre la inminente llegada del nuevo entrenador. En medio de las especulaciones y del proceso para definir al próximo seleccionador, Fedefútbol confirmó que la Tricolor viajará en marzo a Asia para disputar dos partidos amistosos internacionales.

La decisión no es menor, sobre todo porque semanas atrás se había señalado que no se programarían compromisos sin un técnico en propiedad y que no se contemplaba recurrir a un interino.

El anuncio que realizaron desde la Fedefútbol

Costa Rica enfrentará a Jordania el 27 de marzo y cuatro días después, el 31, se medirá ante Irán. Ambos encuentros se disputarán en Amán, la capital jordana, en lo que serán las primeras presentaciones oficiales de 2026 para la Selección Mayor Masculina.

“El estadio y los horarios oficiales de ambos encuentros serán confirmados próximamente”, detalló la Federación en su comunicado oficial.

Los dos amistosos que disputará Costa Rica. (Foto: Fedefútbol)

La confirmación de estos amistosos no solo marca el inicio del calendario internacional del año, sino que prácticamente obliga a que el nuevo entrenador esté definido en el corto plazo. Programar una gira de este nivel sin un seleccionador nombrado sería contradictorio con la postura que había sostenido la dirigencia, que insistía en evitar soluciones provisionales. Por eso, el anuncio es interpretado como la señal definitiva de que la elección del técnico está a punto de concretarse.

En cuanto a los rivales, la exigencia será alta. Jordania viene de clasificar por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA 2026 tras finalizar segunda en el grupo B de las eliminatorias de la Confederación Asiática. Actualmente ocupa el puesto 64 del Ranking FIFA y compartirá el grupo J del Mundial junto a Argentina, Austria y Argelia. Se trata de una selección en crecimiento que buscará aprovechar cada fogueo previo a la cita mundialista.

Irán, por su parte, afrontará su séptima participación en una Copa del Mundo y se ubica en la posición 20 del escalafón mundial. El combinado persa integrará el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, lo que refleja su consistencia en el panorama internacional. Medirse ante un rival de ese nivel representa una prueba de carácter para la Tricolor en plena etapa de reestructuración.

Así, mientras el nombre del nuevo entrenador todavía no se hace público, Fedefútbol ya dio el paso que muchos esperaban. La gira asiática confirma que la planificación avanza y que la llegada del técnico es cuestión de tiempo. La Selección Nacional no solo tendrá acción en marzo, sino que lo hará con rivales mundialistas, en una señal clara de que el proyecto 2026 empieza a tomar forma con decisiones oficiales y calendario en mano.