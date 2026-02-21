Jorge Pineda en Exclusiva: su máximo objetivo con Honduras, la confesión sobre Neymar y cómo llegó al Villarreal

Fútbol Centroamérica ha llegado hasta Jorge Pineda. El joven de 18 años abrió su corazón en una entrevista con César Mosquera y dio a conocerse a toda Honduras que se pregunta ¿Quién es?

Dentro de la charla, el chico ha revelado sus inicios, cómo pasó de vivir en Tegucigalpa a España y también confesar quién es su ídolo dentro del mundo del fútbol.

Dio a conocer su posición dentro del campo y su máximo objetivo en la Selección de Honduras luego de recibir su primera convocatoria a la Sub-20.

La entrevista Exclusiva de Fútbol Centroamérica a Jorge Pineda

Tú te mudas a los 10 años de Tegucigalpa a España y cuéntame el motivo si se puede saber y también cómo empiezas a familiarizarte con el fútbol español.

Pues yo me vine aquí porque mi madre ya llevaba tiempo en España, nosotros estábamos en Honduras y pues ella nos trajo para aquí junto con mi hermano. Nos vinimos y empecé en un equipo que se llama Guzmán. Entré por un amigo mío. Al mes de haber venido yo entré a jugar ahí.

¿Y después de ese equipo te destacas con goles o con asistencias?

Yo me destaco por goles, ahí empiezo a meter muchos goles. Creo que estuve uno o dos años jugando, ya después me llamó la UDE, aquí un equipo de mi pueblo desde los 12 años

¿Cómo llegas al Villarreal?

A mí me llamaron a los dos para ir a hacer una una prueba, o sea, fueron más jugadores y yo estaba para ir también, pero yo en en en ese momento no tenía los papeles en regla.

Y agregó: Ya no estaba jugando en mi equipo, estuve tres años entrenando solo y no podía jugar. Hasta que me salieron los papeles a los 14 o 15. Estuve juvenil un año en la UDE y ya después me contactaron para ir al Villarreal.

¿Qué has aprendido en el conjunto amarillo?

Es un cambio muy grande la verdad. El primer año me costó mucho adaptarme mucho. Al principio no jugaba en mi posición, pero aprendí muchas cosas del primer año y ahora estoy muy bien, la verdad.

¿En que puesto te sentís más cómodo?

Yo siento que de banda. Te puedo jugar por la banda derecha y la izquierda también. Ahí es donde más potencial tengo, en un 4-3-3 en cualquiera de las bandas me siento bien.

¿Cómo te llega la noticia de la convocatoria de Honduras? ¿Quién te la dijo? Cuéntanos un poco.

Pues yo estaba en mi casa, acababa de llegar de entrenar. Me llama el el director deportivo de las menores de Honduras. Yo estaba en contacto con él ya de hace unos meses porque me venía siguiendo y pues me dijo que que me convocaban para ir ahora en fecha marzo.

¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo tomó la familia?

Muy contentos todos.

¿Qué le puedes aportar al combinado Sub-20?

En ataque, pero donde me pongan a jugar no tengo ningún problema, pero si siento que en ataque puedo aportar más.

¿Cómo es tu rutina diaria en España?

Pues me levanto temprano, tengo que ir a estudiar. Después vuelvo aquí a mi casa, descanso un poco, una hora por ahí, como y me voy a entrenar. Ya de ahí vuelvo. Vengo a mi casa, me relajo un poco y ya, es mi día a día

¿Quién es tu ídolo?

Mi ídolo es Neymar y de Honduras Deiby Flores, lo miro mucho también me gusta mucho.

¿Cuál es tu objetivo a mediano y corto plazo?

Intentaré acabar aquí en el Villarreal porque me queda este año, ya luego veremos que pasa.

¿Y a largo plazo?

Llegar a la selección mayor de Honduras me gustaría mucho.