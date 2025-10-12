Juan Carlos Rojas lo llamó “paquete terrible” y ahora está por hacer historia en Argentina: el ex Saprissa que sorprende a Tibás

Corría el 2018 cuando Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, protagonizó una de las declaraciones más polémicas de su gestión al frente del conjunto tibaseño.

Durante una entrevista en el programa “Sin Peláez en la lengua” de TD+, el jerarca morado fue consultado por los errores en fichajes del club y no dudó en mencionar a un viejo conocido de la afición tibaseña: el argentino Gustavo “Tortugol” Fernández, quien en 2012 tuvo un breve y olvidable paso de seis meses por el Monstruo.

“Hemos contratado paquetes terribles, por dicha hemos ido aprendiendo y si vemos ahora nuestras contrataciones de los últimos años, especialmente extranjeros, son mucho mejores que los primeros. Me acuerdo al inicio, vino un jugador que le decían Tortugol y tenía más cintura Peláez”, dijo Rojas entre risas, apuntando directamente al delantero.

“No tengo nada de grasa”: la reacción de Gustavo Fernández

Lejos de pasar desapercibidas, las palabras del presidente del Saprissa llegaron hasta Argentina, donde Fernández no tardó en responder con dureza y exigir una disculpa pública.

“La verdad que no lo entiendo, no sé por qué lo dijo. Siento que pasé ya hace mucho por el club. Me gustaría que se retracte, ya que hostiga y discrimina hacia mi integridad. Nunca se me acercó el presidente a decirme que estaba gordo. Si él pensaba eso, lo dijo sin pensar que me llegaría. Ahora espero la disculpa”, declaró el atacante a La Teja.

Gustavo Fernández jugó 11 partidos en Saprissa y anotó un gol (X).

Y agregó: “A mí me dicen tortuga no por lo lento sino porque cuando iba a cabecear siempre escondía la cabeza para que cabecee mi compañero. Y ahí me pusieron ese apodo. Acá en Argentina me dicen Tanque, repito no soy gordo, soy grandote, no tengo nada de grasa”.

“Tortugol” disfruta su revancha

Hoy, a los 35 años, Gustavo “Tortugol” Fernández vive un momento diametralmente opuesto. Lejos de las burlas, el ariete argentino está a un paso de hacer historia con Gimnasia de Jujuy, club de la segunda división del fútbol argentino.

El “Lobo” jujeño acaba de clasificar a las semifinales del reducido por el ascenso a primera tras igualar 0-0 como local ante San Miguel y avanzar por ventaja deportiva.

Gustavo Fernández vive un buen momento en Jujuy (Instagram).

Fernández, formado en las inferiores de River Plate, suma 4 goles y 1 asistencia en la temporada, siendo una de las piezas más regulares del plantel. Además, antes de llegar a Gimnasia, marcó 11 goles como jugador del Deportivo Riestra, equipo que milita en la máxima categoría del país.

Gimnasia ahora enfrentará al ganador del duelo entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán, con la ilusión intacta de volver a la máxima categoría tras casi dos décadas.

“Tortugol” brilla en la B Nacional de Argentina (Instagram).

¿Regresaría a Tibás?

“Yo creo que necesitaba un proceso de adaptación en Saprissa, me hubiese gustado estar un tiempo más porque desde que me fui siempre quise regresar”, recordó Fernández en una entrevista de 2018.

“Llegué sin pretemporada y recién salía de una ruptura de ligamento. Me costó adaptarme, pero guardo los mejores recuerdos del grupo y del club”, explicó el delantero entrerriano, que hoy vive su revancha en uno de los campeonatos más competitivos de Sudamérica.