“Lo hizo mal”: el Piojo Herrera no tuvo piedad con Manfred Ugalde y lanzó una advertencia que retumba en el vestuario de La Sele

La Selección de Costa Rica dejó una buena imagen en su siempre complicada visita a Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, donde igualó 0-0 en un duelo muy físico y táctico.

El equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera se mostró ordenado en defensa, controló buena parte del juego y hasta tuvo una oportunidad clarísima en los pies de Álvaro Zamora sobre el final, que pudo significar los tres puntos. Sin embargo, no todo fue positivo: hubo rendimientos individuales que preocuparon al cuerpo técnico, sobre todo por tratarse de jugadores fundamentales en el esquema tricolor.

Puntos bajos que sorprenden

Los señalados fueron Manfred Ugalde y Jeyland Mitchell, dos habituales figuras que no lograron mostrar su mejor nivel. El atacante del Spartak de Moscú jugó recostado sobre la banda —fuera de su posición natural de centrodelantero— y desperdició dos pelotas paradas con ejecuciones muy erradas.

Manfred Ugalde no tuvo su noche en Honduras (Foto: Getty Images).

En el complemento, el encargado de los balones parados fue Aarón Murillo, con mejores resultados. Mitchell, por su parte, se mostró falto de ritmo y terminó siendo sustituido por decisión táctica.

“Se lo hice saber”: Herrera deja una advertencia clara

Consultado en conferencia de prensa sobre el cambio en los cobradores de pelota quieta, el Piojo Herrera no se guardó nada. “Si cambié de hombre fue porque Manfred salió al mediotiempo, tenía que cobrar otro. Sí lo hizo mal, no lo hizo bien en los disparos que tuvo Manfred”, dijo el DT.

“En el segundo tiempo cobró Murillo porque Manfred ya no estaba en la cancha. En el segundo tiempo cabeceó una (Alexis) Gamboa, una Juan Pablo (Vargas), buscamos al que mejor cobrara para que nuestros jugadores de estatura lo aprovecharan”, añadió.

Piojo Herrera reveló por qué sustituyó a Manfred Ugalde (Foto: Fedefútbol).

Además, el entrenador mexicano explicó las razones de la sustitución del delantero: “Desafortunadamente, Manfred tenía una tarjeta. No le cobran foul, se desespera y no pretendo perder un jugador para los próximos partidos por un descuido. Por esa situación fue el cambio de Manfred, se lo hice saber”, lanzó el Piojo, dejando una advertencia clara que no pasará inadvertida en el camerino de La Sele.

¿Y Jeyland Mitchell?

Sobre la salida de Jeyland Mitchell, Herrera fue igualmente directo: “Lo de Jeyland fue táctico. No viene de jugar mucho con su equipo, ha tenido pocos minutos en una posición donde lo están reacomodando. Pensamos ponerlo ahí por el tamaño de los jugadores rivales, para ganar en pelota aérea. No tuvo un buen partido, desafortunado”, admitió.

A pesar de los señalamientos, tanto Ugalde como Mitchell se perfilan para mantenerse en el once titular en el próximo compromiso ante Nicaragua, que se disputará este lunes 13 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.