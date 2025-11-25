El reemplazante de Jafet Soto en Herediano tiene nombre y apellido y en Costa Rica están sorprendidos: “Es el candidato número 1”

En el entorno del Herediano ha tomado fuerza la versión de que el sustituto de Jafet Soto ya estaría plenamente definido, al punto de que en Costa Rica muchos se han mostrado sorprendidos por la elección.

Según, el club ya tiene a su candidato número uno y todo indica que cumple con el perfil que la institución busca para liderar el nuevo proyecto florense.

¿Cuál sería el reemplazante de Jafet Soto en Herediano?

En el espacio de Seguimos, Kevin Jiménez afirmó que Giacone se ha convertido en el principal candidato para asumir la dirección técnica del Club Sport Herediano.

“Giacone es el candidato número uno para dirigir al Club Sport Herediano“, comentó Kevin Jiménez desde su canal en Seguimos desde Youtube.

Según explicó, el entrenador reúne el perfil que la institución busca para este nuevo ciclo y actualmente aparece al frente de la lista de opciones florenses.

En Alajuelense y Saprissa

Recordemos también que José Giacone acumula experiencia dirigiendo a dos de los clubes más grandes del país: estuvo al frente de Alajuelense en el año 2016 y, más recientemente, tuvo un paso por el Deportivo Saprissa durante la temporada 2024-2025.

Los títulos de José Giacone como entrenador

José Giacone ha construido una carrera destacada en los banquillos, acumulando títulos tanto en Costa Rica como en Nicaragua. Su trayectoria refleja constancia, trabajo y resultados en distintos proyectos.

Segunda División de Costa Rica – Club de Fútbol UCR (2013)

Primera División de Costa Rica – Pérez Zeledón (2017)

Primera División de Costa Rica – C.S. Herediano (2019)

Primera División de Nicaragua – Diriangén F.C (2023)

Primera División de Nicaragua – Diriangén F.C. (2024)

Copa Primera – Diriangén F.C. (2024)