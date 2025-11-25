Es tendencia:
Thomas Christiansen elige rival para el grupo del Mundial 2026 y aprovecha para pegarle a La Sele: "Vi lo que le hicieron a Costa Rica"

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen aún celebra el deber cumplido en Eliminatorias al Mundial 2026, con el boleto de clasificación directa para todos los panameños. Después de seis partidos sumamente complicados, pudieron sonreír en la dura fase final.

Panamá lideró el Grupo A de Concacaf, con Surinam como escolta y clasificado al repechaje intercontinental. En tanto, eliminados de toda aspiración Guatemala se ubicó en el tercer lugar y El Salvador le dio cierre a este interesante cuarteto.

Durante una reciente entrevista con La Prensa, el entrenador aprovechó para dar rienda suelta a sus sentimientos. Además, aprovechó para elegir un oponente en la fase de grupos mundialista y para dejarle un claro mensaje a toda Costa Rica.

Thomas Christiansen quiere que Panamá se enfrente a España en el Mundial 2026

“Me haría ilusión como español enfrentarme a la selección, que es de las mejores, si no la mejor. Pero también hay respeto. Vi lo que le hicieron a Costa Rica hace unos cuatro años y asusta“, dijo Thomas Christiansen en referencia al 7-0 propinado por España a los ticos durante el Mundial de Qatar.

“El 5 de diciembre ya tenemos el sorteo y el siguiente reto es preparar lo mejor posible el Mundial Lo que necesito es un par de días de descanso para asimilarlo todo y disfrutar del momento. Ha sido muy bonito, pero muy intenso y con mucha responsabilidad y eso te consume”, explicó el entrenador.

“Se da oportunidad a más países para clasificar al evento deportivo más importante del mundo. Tiene la ventaja de que ya no es algo para unos pocos, son siempre los mismos, pero también están los que piensan que con el cambio se pierde calidad. A nosotros nos da más margen para clasificarnos”, finalizó.

