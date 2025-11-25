“Viene al país”: confirman el regreso de un campeón de Costa Rica y Saprissa ya se ilusiona con ficharlo

Los rumores en el fútbol de Costa Rica se encendieron luego de que se confirmara que un jugador campeón en el país regresará en los próximos días, generando de inmediato ilusión en el entorno del Deportivo Saprissa tomando en cuenta todos los cambios que se esperan en la estructura morada.

¿Por cuál jugador se estaría ilusionando el Saprissa?

Desde su espacio en Seguimos en YouTube, Kevin Jiménez abrió la puerta al posible regreso de Tepa González al fútbol costarricense, comentando que el jugador incluso estaría por viajar al país.

Comentó con que quizá haya motivos personales —“tal vez está enamorado por aquí”— que podrían influir en su vuelta. Además, fue claro al afirmar que, de estar en los zapatos del Saprissa, no dudaría en ir por él como refuerzo.

“A Tepa González lo veo regresando al fútbol tico. De hecho viene al país, no sé si está enamorado por aquí, puede ser una razón importante para que vuelva. Yo si fuera Saprissa iría por él“, comentó Kevin Jiménez en su espacio desde Seguimos.

Tepa González – Herediano

Tepa González en Herediano

Estos fueron los registros de Tepa González durante la temporada 2024-2025 con Herediano: disputó 29 partidos y aportó 6 goles en todas las competencias. También conquistó el Torneo de Clausura, el Torneo de Apertura y la Supercopa de Costa Rica.

