“No lo esperaba de él”: futbolista de Saprissa y La Sele recibe una fuerte acusación que lo deja mal parado ante todo el fútbol tico

Un capítulo inesperado sacudió este viernes el entorno del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional, luego de que el exrepresentante Jonathan Dearte lanzara una dura acusación contra el joven volante morado Sebastián Acuña, una de las grandes promesas del fútbol costarricense.

Dearing, quien habló en el programa Acción 360, afirmó sentirse traicionado por el jugador luego de varios años de trabajo conjunto. Según su versión, él fue quien llevó a Acuña desde un club humilde hasta Tibás, gestionando su crecimiento deportivo y económico.

¿Qué dijo el ex agente de Sebastián Acuña?

“Lo saqué de un club humilde, me tocó llevarlo a Saprissa. Se lo mimó, se le dio patrocinio de tacos, de medias, se le triplicó el salario de un club a otro”, aseguró, recordando su papel en el ascenso del mediocampista al máximo nivel.

Sin embargo, la relación habría terminado abruptamente cuando venció el contrato de representación. Dearte reveló que esperaba dialogar para una renovación, pero recibió una noticia completamente distinta. “Cuando se vence el contrato, en lugar de hablar para renovar, me dijo que iba a hablar para continuar con la empresa de estos muchachos”, comentó, mostrando su molestia con Sebastián Acuña.

El exagente recalcó que, aunque en su oficio es común que los jugadores cambien de representante, el caso de Acuña le provocó un golpe emocional especialmente fuerte. “Es el futbolista que más me dolió. Siempre se va algún jugador, pero ese caso en particular me dolió porque no lo esperaba de él”, confesó.

La declaración generó revuelo en redes y dentro de la afición morada, ya que Acuña es uno de los futbolistas con mejor proyección en Saprissa y recientemente ha sido considerado para procesos de Selección de Costa Rica. Por ahora, ni el jugador ni su nuevo grupo de representación han respondido públicamente a las acusaciones.

