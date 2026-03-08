Este domingo, el Deportivo Saprissa derrotó a Herediano por 2-1 y se quedó con el gran partido de la jornada 11. Los de Hernán Medford se impusieron en el resultado con los goles de Gerson Torres y Orlando Sinclair, mientras que Tepa González había puesto el empate parcial.

Luego del encuentro que se disputó en La Cueva, Medford sorprendió a todos los presentes en la sala de conferencia con sus palabras. El DT del Monstruo expresó con total seguridad que su equipo había pasado por encima a Herediano.

“Hoy le pasamos por encima al Herediano y el que tenga duda que saquen y analicen. Le pasamos por encima en sistema, en táctica, en fútbol. Hoy fuimos superior totalmente. Le pasamos por encima a Herediano, hicimos un partidazo“, declaró el entrenador de Saprissa.

José Giacone se opone a la postura de Hernán Medford tras perder contra Saprissa

Después de estas declaraciones del Pelícano, le tocó a José Giacone, quien se mostró en contra de la postura que manifestó el estratega del conjunto morado sobre lo que pasó en La Cueva.

“El análisis es subjetivo. Yo respeto a todos los colegas. Veo que en el primer tiempo ellos jugaron mejor, sin ser contundentes. Después nosotros lo tuvimos controlado manejando mejor el mediocampo. El segundo nosotros jugamos mejor. Yo tengo autocrítica, el primer tiempo fue de ellos. Lo respeto, pero mi valoración es esa. El resultado fue excesivo, era un empate porque fue un tiempo para cada uno“, comentó el entrenador de Heredia.

“Nos vamos tristes por el resultado, pero con la frente en alto. Estoy orgulloso de mis jugadores“, concluyó Giacone sobre la sensación que se lleva de la derrota contra Saprissa, la cual acorta la diferencia en la tabla de posiciones.

