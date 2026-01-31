Es tendencia:
Saprissa ya eligió a Hernán Medford, pero Josué Quesada revela el detalle que frena su llegada a Tibás: “Por resolver”

Saprissa avanza para cerrar a Hernán Medford tras la destitución de Vladimir Quesada, aunque el periodista Josué Quesada advierte que aún resta resolver un punto clave antes del anuncio oficial.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

En Tibás aún no cantan victoria.
© La Nación / X.En Tibás aún no cantan victoria.

El Deportivo Saprissa no podía quedarse quieto tras anunciar la destitución de Vladimir Quesada. El primer equipo continúa entrenando y el próximo jueves deberá medirse ante AD Carmelita por el Torneo de Copa, por lo que era imperioso que la directiva morada se decantara con rapidez por un reemplazante para el estratega de 59 años.

Varios nombres pasaron por el radar tibaseño, pero todo indica que el elegido final para enderezar el rumbo de un equipo que arrastra más de un año de sequía es Hernán Medford.

El “Pelícano”, que se mantiene sin equipo desde su salida del Club Sport Herediano por malos resultados en septiembre de 2025, es un nombre que convence a la Junta Directiva y al Comité Técnico.

hernan medford-seleccion de nicaragua

El Pelícano se prepara para su próximo reto (Rafael Pacheco Granados).

Un detalle demora la firma

Las conversaciones entre Medford y la cúpula del Monstruo ya se encuentran en una etapa avanzada. El DT regresaría a Tibás para dirigir al club donde comenzó su carrera como entrenador en el 2003.

Sin embargo, la llegada todavía no está cerrada. El periodista Josué Quesada confirmó que Medford es el principal candidato, pero también reveló el punto que hoy frena el anuncio oficial. “Detalles económicos por resolver. Entre hoy y mañana se define”, escribió en su cuenta de X. “Medford candidato #1 para dirigir al Monstruo”, reforzó.

Tweet placeholder

Horas decisivas en Tibás

Aunque no se esperan mayores complicaciones para alcanzar un acuerdo, en Saprissa saben que no podrán celebrar el regreso del entrenador que supo conquistar la Concachampions hasta que se rubriquen los últimos puntos contractuales y la firma quede estampada.

Tal como informó Quesada, las próximas horas serán determinantes para conocer el desenlace de esta historia. El Pelícano sobrevuela La Cueva y el desenlace parece inminente, pero todavía queda un último paso por resolver.

