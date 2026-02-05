Es tendencia:
Josué Quesada acusó a Juan Carlos Rojas de quemar puentes con Medford y el ex Saprissa salió al cruce: “No se dio”

El ex presidente de Horizonte Morado respondió sin filtro después de escuchar las palabras del periodista.

© Juan Carlos Rojas Facebook - José CorderoEl empresario tuvo un cruce con el periodista.

Este jueves, el periodista Josué Quesada tuvo unas declaraciones que no le cayeron bien al ex presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas. Estas fueron relacionadas a una de las razones por las que Hernán Medford nunca llegó bajo la gestión del dirigente.

Al referirse acerca de la llegada del Pelícano, el periodista aseguró que regresó al Monstruo por la ausencia de Rojas: “Esto lo destraba la salida de Juan Carlos Rojas. La razón principal es que no quería a Hernán Medford. Horizonte Morado era agua y Medford aceite“.

Además, lo acusó de quemar puentes con varias personalidades que triunfaron en Saprissa: “Hoy se destrabó todo para todo el mundo. Juan Carlos Rojas se encargó de quemar puentes con Medford, Jeaustin, Guimaraes, Mincho Mayorga“.

Estas palabras le llegaron a Juan Carlos Rojas, quien se encargó de responder en la propia publicación que hizo TD Más en su cuenta de X. Al empresario y ex presidente del Monstruo no le gustaron dichas declaraciones y decidió contestar.

Juan Carlos Rojas responde por qué Hernán Medford no llegó en su gestión

100% falso, pero bueno, fácil hablar paja. Siempre he admirado y apoyado a Hernán, su llegada antes no se dio por diversas circunstancias, pero no porque yo lo haya vetado“, explicó Rojas sobre las razones de porqué Medford no fue contratado en su ciclo como presidente.

De todas maneras, la llegada de Hernán Medford se dio justamente después de la salida de Rojas. El Pelícano trabajará bajo la gestión del nuevo presidente, Roberto Artavia, quien no tuvo duda en acudir al técnico tico para suceder a Vladimir Quesada.

