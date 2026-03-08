Orlando Sinclair fue el autor del gol que le dio la victoria al Deportivo Saprissa en el clásico contra Herediano. En los minutos finales, el delantero aprovechó un pase de cabeza de Kendall Waston dentro del área y decretó el 2-1 definitivo para derrotar al líder del campeonato.

En su celebración, el 24 de Saprissa le hizo gestos a la afición debido a que venía siendo muy cuestionado. Lo mismo pasó con Gerson Torres, quien fue el autor del primer gol del equipo morado.

Después del partido en La Cueva, Sinclair, lejos de mostrarse en una posición menos combativa, le apuntó a los aficionados de Saprissa por reprobar a diferentes jugadores.

ver también “Nos jugaron sucio”: Hernán Medford manda una fuerte denuncia tras la victoria de Saprissa ante Herediano

Orlando Sinclair le apunta a la afición de Saprissa

“El equipo tuvo un inicio de campeonato complicado y la afición siempre busca culpables. Somos un equipo y no todos andan bien. Varios salimos chiflados, no es algo nuevo para mí, es algo que he tenido que vivir desde siempre. Esos mismos que me chiflan tienen que celebrar mis goles en finales. Entonces estoy tranquilo con eso“, declaró el delantero.

Este domingo, Orlando Sinclair anotó su primer gol en el año después de disputar 10 partidos (tres como titular) entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa. Ante Herediano, le bastaron apenas unos minutos sobre el final para darle la victoria al conjunto tibaseño.

En la primera parte de la temporada, el de San José había anotado ocho goles bajo la dirección de Vladimir Quesada. Dos de esos fueron en la fase final ante Cartaginés y Alajuelense.

