Jafet Soto necesitó solo cuatro palabras para decirle a Mariano Torres y Saprissa lo que pocos se animan sobre el caso de xenofobia

El presidente de Herediano opinó sobre la frase xenofóbica que el árbitro William Matus le profirió al capitán de Saprissa y toda la polémica que desencadenó.

Jafet Soto tiene la misma opinión que la Comisión de Arbitraje sobre el caso Mariano Torres.
El fin de semana, explotó la polémica en el fútbol costarricense cuando salieron a la luz los dichos xenófobos del árbitro William Matus contra el futbolista Mariano Torres en el partido que Deportivo Saprissa empató 2-2 con Puntarenas FC por la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

Ya me tiene harto este argentinito. No me grita ni un costarricense, huevón… No me grita ni un tico y se lo voy a aguantar a usted. No jodás, dijo Matus tras discutir acaloradamente con Torres mientras el VAR intervenía para analizar un posible penal a favor de los porteños.

El audio fue publicado por la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol). Y después del revuelo que se generó, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, salió a apaciguar los ánimos: aseguró que si bien hubo “palabras despectivas”, en realidad todo está “sacado un poco de contexto” y no hubo falta de respeto.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la polémica entre Mariano Torres y William Matus?

Sobre el caso Mariano Torres también opinó el presidente de Herediano, Jafet Soto, quien se mostró alineado con el exárbitro FIFA y bastante alejado de la postura de Saprissa, que le exigió a las autoridades un castigo riguroso para William Matus.

“Si todo lo que se dice en la cancha saliera en un audio, no se juega fútbol”, fueron las cuatro palabras con las que Soto resumió su parecer. Y añadió: “Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y así va a ser siempre. Los que tenemos años en esto, sabemos los códigos que se manejan. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo don Enrique (Osses)”.

Y concluyó, en diálogo con Teletica, que se le ha dado demasiada importancia a un hecho que aquí no tanto, por educación, nuestros valores y una serie de cosas. Vean el fútbol argentino un fin de semana, ahora se tapan la boca y el árbitro también, le hemos dado mucha pelota a ese tema también“.

