Marvin Loría no pudo estar presente en los últimos encuentros del Deportivo Saprissa. Se imaginaba, desde el sector de la afición, que Hernán Medford lo resguardaba para que no reciba los silbidos de los aficionados en La Cueva.

El extremo derecho de los morados no juega desde el 12 de febrero por el Torneo de Copa. Loría estuvo los 90 minutos en la vuelta contra Carmelita. Desde ese entonces, el ex Portland Timbers dejó de ser utilizado por Medford en el campeonato nacional.

En lo que va de la Liga Promérica, Marvin apenas pudo disputar un partido. Lo hizo sólo en la primera jornada en el empate por 2-2 contra Puntarenas. Luego, fue al banco de suplentes o ni siquiera formó parte de los convocados.

¿Por qué Marvin Loría no juega en Saprissa?

Según la información que reveló el medio Tigo Sports, la razón por la que Marvin Loría no sumó minutos con Saprissa fue por una lesión en uno de sus pies. Se inflamó la planta, lo que le impidió ser una opción para Hernán Medford.

Cabe destacar que Marvin Loría tiene contrato con Saprissa hasta el 30 de junio de este 2026, es decir, cuando finalice el actual Torneo Clausura. De continuar en este camino, tiene grandes posibilidades de abandonar Tibás en la próxima temporada.

Además de la lesión, uno de los puntos más delicados es que su relación con la afición está rota. Los morados lo silbaron en sus últimas presentaciones. De hecho, lo hicieron también en el juego que marcó gol ante Carmelita.

