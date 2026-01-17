Indignación total en Saprissa por la respuesta de Fedefútbol al caso de xenofobia contra Mariano Torres: “No hubo falta de respeto”

Cuando la Federación Costarricense de Fútbol publicó el audio del VAR correspondiente al partido en el que fue expulsado Mariano Torres, el Deportivo Saprissa reaccionó con una indignación inmediata.

En el registro se escucha al árbitro William Matus referirse al capitán morado con términos claramente despectivos: “Ya me tiene harto este argentinito. No me grita ni un costarricense, huevón… No me grita ni un tico y se lo voy a aguantar a usted. No jodás”. Minutos más tarde, el juez central expulsó correctamente al sudamericano por un puntapié sin pelota contra Andrey Mora.

A través de sus vías oficiales, Saprissa publicó un comunicado en el que expresó su rechazo absoluto a la actitud del referí y exigió a la Comisión de Arbitraje de Fedefútbol que actuara “con el rigor que el caso amerita, en resguardo de la integridad y los valores del fútbol nacional”.

Enrique Osses responde a la polémica

Pocas horas después, el propio presidente de la Comisión, el chileno Enrique Osses, se refirió públicamente al escándalo, pero su postura no hizo más que profundizar el malestar en el entorno saprissista.

Antes del clásico entre Saprissa y Club Sport Herediano, el ex árbitro FIFA habló ante los micrófonos de FUTV y relativizó el episodio. “El árbitro comenta cierto tipo de palabras que pueden ser un poco despectivas, estoy de acuerdo, no estoy justificándolas y también se puede entender un poco de tema de xenofobia, pero es una conversación interna entre el árbitro y el VAR y radica en este tema”, sostuvo.

Enrique Osses se refirió al escándalo (X).

Osses fue más allá y agregó que lo dicho por Matus fue “sacado un poco de contexto” y que “no hubo falta de respeto“. “No se lo dijo cara a cara, se dio en un contexto diferente. Debemos trabajar todos para minimizar este tipo de situaciones y que no se vuelva a repetir”, afirmó, al tiempo que llamó a bajar el volumen de los reclamos y de los diálogos en el campo de juego.

El presidente de la Comisión también señaló que no le correspondía calificar lo expresado por Saprissa en su comunicado y remarcó que los árbitros “saben que se exponen”, mencionando que existen instancias de reflexión interna para que tomen conciencia. Sin embargo, evitó aclarar si William Matus será sancionado o suspendido, dejando la sensación de que el episodio podría cerrarse sin consecuencias concretas.