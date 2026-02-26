“Gran progreso”: el sorpresivo mensaje de Gianni Infantino a Costa Rica en medio de la elección del nuevo entrenador

Mientras la Federación Costarricense de Fútbol define al nuevo entrenador de la Selección Nacional en un momento clave para el futuro del proyecto mayor, un mensaje inesperado llegó desde lo más alto del balompié mundial. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dedicó palabras públicas a Costa Rica y colocó al país en el centro de la conversación internacional, no por un fichaje ni por un resultado, sino por su trabajo formativo.

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre Costa Rica?

El jerarca del ente rector sorprendió con una extensa felicitación en sus redes sociales, donde destacó el lanzamiento de la Academia de Talento de la FIFA en territorio costarricense. “Fue un enorme placer para mí celebrar un hito importante para Costa Rica con el lanzamiento de la Academia de Talento de la FIFA. Mi más sincero agradecimiento a Osael Maroto, presidente de la @fedefutbolcrc, por su liderazgo y dedicación para hacer crecer este deporte”, escribió Infantino.

El reconocimiento no quedó ahí. El dirigente también subrayó los avances deportivos que han tenido las selecciones menores del país, un aspecto que ha cobrado relevancia en los últimos años. “El regreso de Costa Rica a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA y a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2025 es una muestra evidente del gran progreso que han logrado. No solo eso, sino que ya se han clasificado para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en 2026, y su selección femenina sub-20 se ha asegurado su plaza en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA en 2026, su tercera clasificación consecutiva. Les deseo mucho éxito a todas sus selecciones juveniles en el futuro”, detalló.

En medio de la expectativa por la designación del nuevo seleccionador, las palabras del presidente de la FIFA funcionan como un respaldo institucional al rumbo que ha tomado la Fedefútbol en el desarrollo de talento. No es menor que el máximo dirigente del fútbol mundial mencione con nombre propio a Costa Rica y resalte sus procesos formativos cuando el país atraviesa una etapa de reconstrucción tras el último ciclo eliminatorio.

Infantino también explicó por qué considera estratégicos estos programas para la región. Mencionó el Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA, la mayor participación internacional de jóvenes, el lanzamiento de FIFA Arena como primer miembro de la Concacaf y el impacto del proyecto Football for Schools. “Es un enorme orgullo para la FIFA apoyar el fútbol costarricense”, apuntó, dejando claro que el país es visto como un aliado clave en Centroamérica.

El mensaje llega en un momento simbólico. Mientras se debate quién tomará las riendas de la Tricolor mayor, desde la cúpula de la FIFA se reconoce el trabajo estructural que se viene realizando en las bases. Más allá del nombre que asuma el banquillo, Costa Rica recibe un espaldarazo internacional que fortalece su posición en la región y confirma que el crecimiento no solo se mide en resultados, sino también en proyectos sostenidos.

