El Bolillo Gómez tiene la incorporación que tanto quería para la Selección de El Salvador

La Selección de El Salvador afina detalles de cara a su próximo partido amistoso internacional, y lo hace con presencia legionaria. El técnico Hernán Darío Gómez, conocido como el “Bolillo” Gómez, convocó a tres futbolistas que militan en el extranjero para fortalecer el plantel de la Azul Mayor en esta fecha fuera del calendario FIFA.

ver también Llega desde México: Bolillo Gómez da la sorpresa en El Salvador y suma nuevo un legionario a La Selecta

Uno de ellos ya se encuentra en el país. Se trata del volante Jefferson Amaya, actual jugador del Real Salt Lake de los Estados Unidos. La noticia fue confirmada por la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), que compartió una imagen del mediocampista junto al estratega mundialista y miembros del comité federativo en las instalaciones de la entidad.

“Jefferson Amaya ya trabaja en las instalaciones de la Fesfut y, este domingo, se incorporará al resto del plantel”, informó la federación, subrayando que el equipo mantiene el enfoque y compromiso en la preparación previa al viaje a México. El mediocampista comenzará de inmediato los trabajos tácticos bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El combinado nacional enfrentará al Pachuca Select el próximo martes 3 de marzo, en el Estadio Hidalgo, en territorio mexicano. Aunque se trata de un encuentro fuera de fecha FIFA, servirá como un importante examen para medir el rendimiento del grupo y consolidar la idea de juego del seleccionador.

Además de Amaya, los otros dos legionarios convocados son el guardameta Geonathan Barrera, del Dorados de Sinaloa en la Liga Expansión MX, y Alejandro Cano, quien milita en el Terremotos de San José dentro de la MLS Next Pro y cuenta con pasado reciente en la Sub-20.

Publicidad

Publicidad

ver también Concacaf desafía a Yamil Bukele al no estar de acuerdo con una de las decisiones que ha tomado en la Fesfut

Con estos movimientos, la Azul y Blanco busca fortalecer su estructura con talento internacional y seguir construyendo un grupo competitivo. La presencia de jugadores que compiten en el exterior representa una apuesta clara por elevar el nivel de la selección en el camino hacia sus próximos compromisos internacionales.