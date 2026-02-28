Óscar Ramírez es uno de los principales apuntados por la afición en este complicado presente que atraviesa la Liga Deportiva Alajuelense. El equipo manudo perdió este sábado frente a Puntarenas por 2-0 y no logra levantar cabeza.
Este duelo en el Lito Pérez puede marcar un antes y un después con el Machillo Ramírez, ya que recibió un fuerte rechazo de Ronaldo Cisneros por haberlo sacado en el entretiempo. El delantero no estuvo presente en la charla antes de saltar al segundo tiempo.
En cuanto a lo que pasó en la primera parte y lo que habló en este entretiempo, el técnico rojinegro hizo mención a lo que fue la actuación de sus jugadores. El DT de Alajuelense criticó duramente lo que se vio en estos primeros 45 minutos.
Lo que piensa Machillo Ramírez del rendimiento de sus jugadores
“Y nosotros un poco destiempados y, a partir de ahí, empiezan a ganarnos. Principalmente, el primer tiempo fue de lo peor que hemos jugado y de hecho lo hablamos en el camerino, que más de ahí no podemos pasar y simplemente que Puntarenas hizo un partidazo”, analizó Óscar Ramírez.
Además, Machillo Ramírez contó que los jugadores realizan bien los trabajos en los entrenamientos, no así en los partidos.
“Trabajamos mucho en defensa y nos vuelve a pasar siempre, les digo que hay que evitar los centros, acomodarnos en la parte frontal y nos pasa, ya tiene que ser un tema fino esto, porque están los entrenamientos y videos, lo hacen bien y luego en los partidos pasa otra cosa. No es normal todo lo que está pasando, no es por falta de trabajo ni interés, nadie quiere perder, todos están enojados“, concluyó.