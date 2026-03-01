Jugó dos Mundiales con La Sele, ganó dos títulos en Alajuelense y ahora arregló su llegada a un club histórico de la MLS

Un futbolista con amplio recorrido internacional, que disputó dos Copas del Mundo con la Selección de Costa Rica y conquistó dos títulos con la Liga Deportiva Alajuelense, está listo para asumir un nuevo reto en su carrera.

Tras cerrar su etapa en el fútbol nacional, ahora arregló su incorporación a un club histórico de la Major League Soccer, marcando así un paso importante en su trayectoria profesional.

ver también “En casa”: el guiño de Joel Campbell a Puntarenas en plena crisis de Alajuelense

¿Quién arregló su llegada con un histórico de la MLS?

El arquero costarricense Mauricio Vargas anunció que continuará su carrera en el fútbol internacional tras incorporarse de lleno al Sporting Kansas City, equipo histórico de la Major League Soccer.

Sporting Kansas City considerado como uno de los clubes históricos de la MLS, ya que es una franquicia con amplia trayectoria en el torneo y que ha sabido consolidarse a lo largo de los años. Además, el equipo fue campeón de la MLS Cup en dos ocasiones (2000 y 2013).

Sobre este panorama, el guardameta nacional se integrará a la estructura del club estadounidense, asumiendo un nuevo reto en la MLS y dando un paso importante en su trayectoria profesional.

“Hace unos días, junto a mi familia, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida: me retiro del futbol profesional. La decisión la tomo a raíz de una oportunidad en Kansas, EEUU, la cual es importante para seguir creciendo no solo en lo profesional, sino a nivel personal. Ahora seré director del departamento de arqueros en una academia y entrenador de porteros en una universidad”, compartió Mauricio Vargas.

Publicidad

Publicidad

Mauricio Vargas – Alajuelense

Mundialista con La Sele

A nivel de selecciones menores, el arquero costarricense tuvo presencia en dos Copas del Mundo juveniles con Costa Rica. Disputó el Mundial Sub-17 de Nigeria 2009, donde participó en la fase de grupos, y posteriormente formó parte del plantel en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011, torneo en el que la Tricolor alcanzó los octavos de final.

Publicidad

Campeón con Alajuelense

Con la Liga Deportiva Alajuelense, el arquero conquistó dos títulos en el año 2020: la Primera División de Costa Rica 2020, logrando el campeonato nacional con los rojinegros, y la Liga Concacaf 2020, torneo internacional que reafirmó el dominio manudo en Centroamérica durante esa temporada.