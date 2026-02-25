Tras los pasos de Guatemala: FIFA se mete de lleno en Costa Rica y así lo anunció la Fedefútbol

Poco a poco, la FIFA va pisando cada vez más fuerte en Centroamérica con su Programa de Desarrollo del Talento (TDS, por sus siglas en inglés), que busca, como bien indica el nombre, potenciar el talento juvenil de la región.

En abril del año pasado, inauguró en Guatemala —ante la presencia de los directivos de la FFG— una de las 75 academias de talento que proyecta abrir para 2027. Fue la primera de este estilo en toda la Concacaf y la tercera a nivel mundial, después de las de Baréin y Mauritania.

Steven Martens, representante del organismo en ese acto, mencionó: “A través del programa TDS se ha consolidado una base sólida para las selecciones juveniles, y se ha implementado una metodología estratégica que ayudará a la identificación, formación y desarrollo de los jóvenes talentos en el país”, prometiendo mayor “cohesión entre la federación, las asociaciones departamentales, las academias y los clubes”.

FIFA se mete de lleno en la Fedefútbol

Ahora le llegó el turno a Costa Rica. Este miércoles, durante un acto de presentación al cual asistió la prensa local, se anunció la apertura de una academia de talentos de la FIFA en la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) bajo la atenta mirada de su presidente, Osael Maroto.

Desde Tigo Sports, brindaron más detalles sobre la alianza: “La Federación está presentando la evolución de un proyecto que ya se estaba desarrollando en Costa Rica, que era el programa FIFA Talent. Cuando el programa era un plan piloto, el plan piloto funcionó y ahora se va a establecer una academia de FIFA en la Federación”.

“¿Qué quiere decir esto? Que la FIFA coloca entrenadores, coloca preparadores físicos, coloca scouts para que la Federación se convierta en un scouting de talento. Y aquí, a través de los recursos de la FIFA tanto humanos como presupuestarios, se desarrolle el tanto de jugadores jóvenes”, explicaron sobre la injerencia del organismo que preside Gianni Infantino.

El objetivo de este programa es aumentar la competitividad —y reducir la disparidad a la hora de medirse a otras potencias del deporte rey— en las diferentes categorías del fútbol juvenil, llegando hasta las selecciones mayores masculinas y femeninas, que buscan clasificar a los Mundiales de 2030 y 2027, respectivamente.

Datos clave

Nueva academia FIFA: Costa Rica tendrá una academia de talentos oficial de la FIFA (Programa TDS) tras el éxito del plan piloto inicial.

Costa Rica tendrá una academia de talentos oficial de la FIFA (Programa TDS) tras el éxito del plan piloto inicial. Inversión directa: El organismo internacional aportará recursos económicos y personal propio (entrenadores, preparadores físicos y scouts) a la Fedefútbol.

El organismo internacional aportará (entrenadores, preparadores físicos y scouts) a la Fedefútbol. Modelo regional: Costa Rica sigue los pasos de Guatemala , que fue pionera en Concacaf al inaugurar una de estas academias de élite el año pasado.

Costa Rica sigue los pasos de , que fue pionera en Concacaf al inaugurar una de estas academias de élite el año pasado. Objetivo 2030: El proyecto busca profesionalizar el scouting y la formación de juveniles para potenciar a las selecciones nacionales a largo plazo.