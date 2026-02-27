El Deportivo Saprissa vuelve este fin de semana a la actividad por la Liga Promérica, después de lo que fue la victoria en el Clásico Nacional contra la Liga Deportiva Alajuelense. La S visitará a Guadalupe por la jornada 9 para completar la primera vuelta.

Los dirigidos por Hernán Medford atraviesan un gran presente en cuanto a los resultados. Desde que sucedió a Vladimir Quesada, el Pelícano sólo conoce de victorias. Fueron cinco entre el campeonato nacional y el Torneo de Copa.

De cara al juego del domingo en el Colleya Fonseca, el técnico de los morados tendrá el regreso de un futbolista muy rechazado por la afición: Marvin Loría. El extremo derecho puede ser considerado para este partido si el entrenador así lo desea.

Marvin Loría se recupera de su lesión y estará disponible para Hernán Medford

Según la información del periodista Estefan Monge, Loría ya está recuperado de una inflamación que sufrió en uno de sus pies. Ésta lo sacó de los últimos partidos, pero ahora ya está a disposición de Medford para integrar nuevamente la lista de convocados.

Loría está listo para volver.

Un dato a tener en cuenta es que Marvin Loría no suma minutos por el campeonato nacional desde el 14 de enero. Ya pasó más de un mes. En lo que va del 2026 disputó tan sólo 167 minutos, contando sus dos juegos del Torneo de Copa ante Carmelita.

La relación entre la afición de Saprissa y Marvin Loría sigue sin solución

Restará saber si este domingo Loría volverá a la nómina pese al malestar de los aficionados con su figura. Una serie de capítulos polémicos y su mal nivel en el terreno de juego hicieron que su relación con la afición se rompiera. Por lo pronto, Saprissa jugará fuera de La Cueva, por lo que no recibiría el rechazo general del estadio.

