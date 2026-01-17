Todo Saprissa enfurecido por la frase xenófoba contra Mariano Torres del árbitro William Matus: “No me grita ni un tico”

Deportivo Saprissa tuvo que emplearse a fondo en La Cueva para rescatar un agónico empate 2-2 ante Puntarenas FC por la primera jornada del Torneo Clausura 2026. Y uno de los factores que le jugó en contra al equipo fue la expulsión de su capitán y máxima figura, Mariano Torres.

El árbitro William Matus le mostró la roja a Torres por una patada tan fuerte como innecesaria contra Andrey Mora que le costará dos partidos de suspensión, según informó este viernes 16 de enero el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Ese mismo día, cuando la FCRF publicó los audios del VAR, también salió a la luz el acalorado intercambio entre el volante argentino y el silbatero, que en el fervor del momento le terminó profiriendo una frase xenofóbica.

¿Cuál fue la frase xenófoba de William Matus contra Mariano Torres?

Mientras el árbitro Benjamín Pineda intervenía desde el VAR para dilucidar si Rachid Chirino le había cometido infracción a Kliver Gómez dentro del área, William Matus discutía con Mariano Torres, a quien terminó amonestando por los fuertes reclamos hacia su persona, alegando que la jugada no era penal.

“Vea lo asustado que estoy que te pego a vos aquí”, le dijo Matus a Torres, que le respondió “para eso sí sos vivo” y el silbatero retrucó “jale de aquí porque te boto”. Luego entra en escena el análisis de Pineda de la acción, pidiéndole, en paralelo, calma a su colega, quien no se contuvo y soltó una frase con tintes xenofóbicos: “Ya me tiene harto este argentinito”.

“No me grita ni un costarricense, güevón… No me grita ni un tico y se lo voy a aguantar a usted. No jodás”, siguió el árbitro central, visiblemente molesto, antes de referirse directamente al subcapitán de Saprissa: “Kendall (Waston), cállelo, porque yo lo boto”.

El club todavía no se ha expresado públicamente sobre este hecho, que pone a William Matus en el ojo de la polémica y generó bronca en el saprissismo. Incluso, algunos aficionados exigen en redes sociales que se le imparta algún tipo de castigo al colegiado por sus comentarios.