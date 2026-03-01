Se fue de Alajuelense tras ganar la 31, pero pidió volver en medio de la crisis con este mensaje para Machillo Ramírez

En medio del complicado momento que atraviesa la Liga Deportiva Alajuelense, un exjugador que fue parte del histórico título 31 volvió a aparecer en escena con un mensaje que no pasó desapercibido.

Tras haber dejado el club después de conquistar ese campeonato, ahora manifestó su deseo de regresar y aprovechó para enviarle un recado directo al Machillo Ramírez.

ver también “Se está matando”: Zorro Hernández destroza a Machillo Ramírez y hace estallar la polémica tras la caída de Alajuelense

¿Cuál jugador campeón con Alajuelense pidió volver con este mensaje al Machillo Ramírez?

Se trata de Doryan Rodríguez, quien luego de sus últimas declaraciones estas reflejaron que su vínculo con la Liga Deportiva Alajuelense sigue intacto, pese a haber salido del equipo tras conquistar el título 31 y ahora ser parte del Sporting.

“Al final estoy ahí desde los 12 años, tengo toda mi vida de estar ahí. He salido un par de años en los que he venido a préstamo. Pero si Dios así lo quiere en algún futuro y todo sale de buena manera, pues bienvenido sea. Y si no, desearle siempre lo mejor. El amor, el cariño, el resto siempre va a estar hacia ellos. Y si no, buscar nuevas oportunidades si así fuera“, comentó Doryan Rodríguez.

“Sí (soy liguista), eso no lo puedo ocultar. Desde pequeño lo he dicho. Era un sueño que tenía debutar con la Liga y gracias a Dios se me dio de buena manera, con gol y en el Morera. Eso ya la gente lo sabe, pero ahora estoy defendiendo la camisa de Puntarenas y soy un porteño más que va a dar todo en la cancha para tratar de ayudarlos a conseguir los objetivos“, aseveró Doryan Rodríguez.

La nueva etapa de Doryan Rodríguez

Recordemos que Doryan Rodríguez es un jugador formado en la Liga Deportiva Alajuelense, y con el que celebró el título 31, su salida a préstamo marcó un nuevo capítulo en su carrera.

Publicidad

Publicidad

Doryan Rodríguez – Alajuelense

Actualmente vive otra etapa lejos del equipo rojinegro con Sporting, pero ha dejado claro que el vínculo emocional sigue intacto y que, si en algún momento se presenta la oportunidad, le gustaría regresar para volver a vestir la camiseta manuda.

Publicidad

Datos claves

El jugador campeón con la 31 que pidió volver fue Doryan Rodríguez , quien dejó claro que su vínculo con el club sigue intacto pese a su salida.

, quien dejó claro que su vínculo con el club sigue intacto pese a su salida. Se formó en la Liga Deportiva Alajuelense desde los 12 años y fue parte del plantel que conquistó el título 31 , antes de salir nuevamente a préstamo.

, antes de salir nuevamente a préstamo. Actualmente juega en Sporting, pero manifestó que le gustaría regresar en el futuro si se presenta la oportunidad, dejando abierta la puerta para volver a vestir la camiseta rojinegra.