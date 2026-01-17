Saprissa rompe el silencio tras la discriminación a Mariano Torres y pone en jaque a la Fedefútbol: “Actúen con rigor”

Deportivo Saprissa no se quedó callado luego de que tomaran notoriedad los comentarios discriminatorios del árbitro William Matus contra el futbolista Mariano Torres durante el partido contra Puntarenas FC del martes pasado, que finalizó 2-2 y marcó el debut de ambos equipos en el Torneo Clausura 2026.

Este sábado, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) publicó el audio del VAR en el que el árbitro Benjamín Pineda corrige a su par, William Matus, y le señala la falta de Rachid Chirino a Kliver Gómez dentro del área. Pero mientras se analizaba la jugada, Matus tuvo una fuerte discusión con el capitán de Saprissa.

“Ya me tiene harto este argentinito. No me grita ni un costarricense, huevón… No me grita ni un tico y se lo voy a aguantar a usted. No jodás”, vociferó el juez central, metiéndose con la nacionalidad de Torres, a quien minutos después expulsó de manera justa por un patadón contra Andrey Mora.

Saprissa le exige a la Fedefútbol que castigue a William Matus

A través de sus vías oficiales, Saprissa publicó un comunicado en el que hizo saber su “categórico rechazo ante cualquier expresión despectiva, discriminatoria o denigrante dirigida a jugadores, miembros del cuerpo técnico o funcionarios de la institución, independientemente de su origen, nacionalidad o cualquier otro rasgo personal”.

“Este tipo de expresiones reviste una gravedad aún mayor cuando provienen de personas en una posición de autoridad como el árbitro central en cancha o quienes lo asisten en el VAR de un partido de Primera División, como quedó evidenciado en los audios publicados del reciente juego en casa ante Puntarenas”, añadió en clara referencia a William Matus.

Y les exigió a las autoridades un castigo ejemplificador para el silbatero: “Ante estos hechos, el Deportivo Saprissa hace un llamado a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), a UNAFUT y a la Comisión de Arbitraje para que actúen con el rigor que el caso amerita, en resguardo de la integridad y valores del fútbol nacional”.

