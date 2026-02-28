Alajuelense lo aplaude: Fedefútbol confirma un duro castigo a Keylor Herrera y Benjamín Pineda por el clásico ante Saprissa

Los días pasan, pero las consecuencias del clásico nacional del pasado sábado entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense siguen sacudiendo al fútbol de Costa Rica.

La victoria morada por 2-1 en La Cueva fue una de las más polémicas de los últimos años, y desde el liguismo no dejaron pasar los desaciertos de la terna arbitral, apuntando el largo de sus críticas contra Keylor Herrera, réferi principal del duelo, y Benjamín Pineda, encargado del VAR.

El reconocimiento del error arbitral

La controversia escaló hasta la cúpula de la Fedefútbol, donde Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, reconoció públicamente uno de los errores más señalados por el entorno rojinegro: el codazo del delantero morado Orlando Sinclair sobre Fernando Piñar, acción que derivó en una fractura maxilar para el lateral manudo y que solo fue sancionada con tarjeta amarilla.

Keylor Herrera tuvo un arbitraje muy polémico (La Nación).

“Esta jugada de Sinclair es en la que tenemos el sinsabor más grande. Creemos que la mejor decisión para el juego era haber expulsado al jugador por uso ilegal de brazo, merecía la tarjeta roja”, señaló Osses en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada.

El castigo de la Fedefútbol

De cara a la jornada nueve del Torneo Clausura 2026, que comienza este sábado 28 de febrero, la Comisión de Arbitraje decidió tomar medidas contra los protagonistas de aquella noche en Tibás. Tanto Keylor Herrera como Benjamín Pineda fueron apartados de los principales partidos del fin de semana.

Herrera pasó de dirigir el clásico costarricense a desempeñarse como asistente en la sala VAR del duelo entre Liberia y Sporting, donde apoyará al árbitro Anthony Bravo Quirós.

Herrera y Pineda quedaron al margen de la jornada 9 (Unafut).

En el caso de Pineda, el castigo desde la cúpula fue todavía más evidente: ni siquiera aparece en la nómina de 30 árbitros designados para los encuentros de la jornada.

Habrá que ver si con el paso de los partidos ambos árbitros logran recuperar protagonismo dentro de la Comisión de Arbitraje y volver a ser considerados para encuentros de mayor calibre. Por ahora, la polémica del Saprissa vs. Alajuelense parece haber dejado una mancha difícil de borrar.

En síntesis

–Error reconocido por la Comisión de Arbitraje: Enrique Osses admitió que Orlando Sinclair debió ser expulsado por el codazo que terminó en fractura maxilar de Fernando Piñar.

–Castigo para los árbitros del clásico: Keylor Herrera y Benjamín Pineda fueron apartados de la jornada 9 del Clausura 2026 tras la polémica del Saprissa vs Alajuelense.

–Rebaja de funciones para Herrera: El árbitro principal del clásico pasó a trabajar como asistente en la sala VAR del partido entre Liberia y Sporting, mientras que Pineda ni siquiera fue designado para el fin de semana.