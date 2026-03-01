Es tendencia:
“Falta de respeto”: Pablo Izaguirre se mete en la polémica que consterna a Alajuelense con un filazo para Ronaldo Cisneros

Pablo Izaguirre no se guardó nada y se las cantó claritas a Ronaldo Cisneros tras su polémica en Alajuelense.

Por Marcial Martínez

© AlajuelensePablo Izaguirre se mete en la polémica que consterna a Alajuelense con un filazo para Ronaldo Cisneros

La caída 2-0 como visitante ante Puntarenas Fútbol Club no solo golpeó en lo deportivo a la Liga Deportiva Alajuelense, sino que también encendió versiones sobre posibles tensiones internas en el camerino rojinegro.

Durante el entretiempo, el Machillo Ramírez decidió sustituir a Ronaldo Cisneros, uno de los goleadores del plantel, y darle ingreso a Ángel Zaldívar para el complemento. La determinación generó comentarios y abrió el debate, al punto que Pablo Izaguirre intervino en la discusión.

Frente a las cámaras: el tenso cruce de Alexis Gamboa con Ángel Zaldívar tras su expulsión que caldea el ambiente en Alajuelense

Se fue de Alajuelense tras ganar la 31, pero pidió volver en medio de la crisis con este mensaje para Machillo Ramírez

¿Qué dijo Pablo Izaguirre sobre la polémica que involucra a Ronaldo Cisneros?

En medio del tenso ambiente que rodea a la Liga Deportiva Alajuelense, Pablo Izaguirre irrumpió en la discusión con fuertes declaraciones que avivaron la polémica.

VIDEO: Izaguirre es claro,
Pablo Izaguirre – Alajuelense

Ningún jugador está por encima de la institución. Al no querer entrar a la charla del Machillo Ramírez luego de ser sustituido, la verdad es que es una falta de respeto con el DT, el más ganador de La Liga”, comentó Izaguirre para Deporte+

“Además, estas actitudes también son una falta de respeto a sus compañeros y a la institución en general”, sentenció Pablo Izaguirre.

De esta manera, las palabras de Pablo Izaguirre no hicieron más que intensificar el debate alrededor de la Liga Deportiva Alajuelense, dejando en el centro de la discusión a Ronaldo Cisneros y el manejo interno del grupo.

Ronaldo Cisneros no se calla y desafía a la afición de Alajuelense tras su gol - Futbol Centro America
Ronaldo Cisneros – Alajuelense
Alajuelense buscará despertar

Actualmente, la Liga Deportiva Alajuelense se ubica en la sexta posición con nueve puntos, a seis unidades del cuarto puesto que hoy pertenece a Deportivo Saprissa.

Con la necesidad de recortar distancias y meterse en zona de clasificación, el equipo rojinegro afrontará el martes 3 de marzo un compromiso clave en casa ante Cartaginés.

