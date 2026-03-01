Jesús Casas rompe el silencio: la verdadera razón por la que rechazó dirigir a Honduras tras llegada de José Francisco Molina

Durante varias semanas el nombre de Jesús Casas sonó en la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) al ser el favorito del director deportivo Francis Hernández para ponerlo en el banquillo de La H.

Sin embargo, Jesús Casas finalmente se convirtió en el entrenador del Lion City Sailors de la primera división de Singapur, club con el que ya debutó con un empate.

En una reciente entrevista para los medios multimedia del Lion City, el estratega admitió que tuvo una oferta de la Selección de Honduras; sin embargo, consideró que no era el momento ni el proyecto oportuno.

La oferta de Honduras

“Estuve fuera de Irak casi 10 meses y recibí algunas ofertas, incluyendo la de la selección nacional de Honduras, pero estaba esperando el momento oportuno, y este es el momento. Este es el proyecto”, dijo Casas.

El entrenador europeo aseguró que el proyecto del club de Singapur resulta ser atractivo para su familia, equipo y familia.

El proyecto en Singapur

Al mismo tiempo, destacó las instalaciones con las que cuenta para desarrollar su trabajo como principal encargado del club.

“Es un proyecto muy atractivo para mí, mi equipo y mi familia. El Centro de Formación es increíble, con todas las instalaciones necesarias. El personal es muy profesional y estoy muy emocionado de estar aquí”, amplió.

Entre tanto, la Selección de Honduras hizo oficial la llegada de José Francisco Molina, quien contará con un contrato hasta 2030.

