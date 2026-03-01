Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Jesús Casas rompe el silencio: la verdadera razón por la que rechazó dirigir a Honduras tras llegada de José Francisco Molina

El entrenador español era el principal favorito para dirigir la Selección de Honduras, pero ahora reveló por qué rechazó la propuesta.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jesús Casas es ahora el entrenador del Lion City Sailor de Singapur.
Jesús Casas es ahora el entrenador del Lion City Sailor de Singapur.

Durante varias semanas el nombre de Jesús Casas sonó en la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) al ser el favorito del director deportivo Francis Hernández para ponerlo en el banquillo de La H.

Sin embargo, Jesús Casas finalmente se convirtió en el entrenador del Lion City Sailors de la primera división de Singapur, club con el que ya debutó con un empate.

Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

ver también

Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

En una reciente entrevista para los medios multimedia del Lion City, el estratega admitió que tuvo una oferta de la Selección de Honduras; sin embargo, consideró que no era el momento ni el proyecto oportuno.

La oferta de Honduras

“Estuve fuera de Irak casi 10 meses y recibí algunas ofertas, incluyendo la de la selección nacional de Honduras, pero estaba esperando el momento oportuno, y este es el momento. Este es el proyecto”, dijo Casas.

El entrenador europeo aseguró que el proyecto del club de Singapur resulta ser atractivo para su familia, equipo y familia.

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

ver también

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

El proyecto en Singapur

Al mismo tiempo, destacó las instalaciones con las que cuenta para desarrollar su trabajo como principal encargado del club.

Publicidad

“Es un proyecto muy atractivo para mí, mi equipo y mi familia. El Centro de Formación es increíble, con todas las instalaciones necesarias. El personal es muy profesional y estoy muy emocionado de estar aquí”, amplió.

Entre tanto, la Selección de Honduras hizo oficial la llegada de José Francisco Molina, quien contará con un contrato hasta 2030.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras
Honduras

Luis Palma le manda mensaje a José Francisco Molina tras ser nombrado DT de la Selección de Honduras

Diego Vázquez aturde a la Selección de Honduras dando la estocada que nadie esperaba: "Clasificada"
Honduras

Diego Vázquez aturde a la Selección de Honduras dando la estocada que nadie esperaba: "Clasificada"

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe
Honduras

Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

La postura de FIFA con la denuncia por racismo que Marvin Solano hizo contra la afición de FAS y genera revuelo en El Salvador
El Salvador

La postura de FIFA con la denuncia por racismo que Marvin Solano hizo contra la afición de FAS y genera revuelo en El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo