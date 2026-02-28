Marathón vs. Olimpia: a qué hora juegan y cómo ver el Clásico de la Liga Nacional de Honduras

La Jornada 9 del Clausura 2026 en Honduras trae uno de los platos fuertes del fin de semana: Marathón vs. Olimpia, un clásico con el verde golpeado. En Olimpia vienen de perder el último domingo el otro clásico ante Motagua (0-1), un resultado que le frenó el envión en la pelea alta, aunque entre semana ganaron 3-0 a Choloma no dan esa altura de campeón.

Marathón tampoco llega en su mejor momento: en la jornada pasada cayó 1-2 frente a Génesis Policía Nacional, por lo que el duelo ante los albos aparece como una oportunidad ideal para levantarse con un triunfo grande. La mejor noticia que tiene el Monstruo es que regresa Pablo Lavallén a los banquillos.

¿A qué hora juegan Marathón vs. Olimpia?

El clásico se disputará el domingo 1 de marzo de 2026 en el Estadio Yankel Rosenthal (San Pedro Sula).

Hora (Honduras): 3:00 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Marathón vs. Olimpia?

En Honduras, el partido se podrá ver por Deportes TVC (señal y plataformas digitales del grupo).

Cómo llega Marathón

El “Monstruo Verde” llega con la necesidad de reaccionar tras el golpe ante Génesis PN (1-2), un partido en el que se le escapó el resultado y lo dejó con poco margen para seguir cediendo terreno en la tabla.

Cómo llega Olimpia

Olimpia arriba a San Pedro Sula con la herida abierta del 0-1 ante Motagua en el clásico del domingo, un tropiezo que le cortó una racha y lo obliga a responder en otro partido grande, ahora como visitante. Entre semana le ganó a Choloma 3-0, pero sigue sin convencer.

¿Quién será el árbitro del partido?

El árbitro central del clásico será Said Martínez.

Historial entre Marathón y Olimpia

La rivalidad es una de las más pesadas del fútbol hondureño y, en el historial reciente amplio, Olimpia lleva ventaja: desde 2006 se registran 111 partidos, con 53 triunfos de Olimpia, 32 de Marathón y 26 empates.