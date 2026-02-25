La toma que la TV no mostró y liquida la discusión entre Saprissa y Alajuelense por el VAR del Clásico Nacional

Desde el sábado por la noche, después de que Deportivo Saprissa venciera in extremis por 2-1 a Liga Deportiva Alajuelense, la discusión sobre la labor arbitral liderada por Keylor Herrera en el Clásico Nacional y las intervenciones —o no— del VAR sigue a flor de piel en el fútbol costarricense.

La jugada que más polémica levantó se dio al minuto 99, cuando Pablo Arboine supuestamente jaló a Anthony Hernández, impidiéndole rematar a bocajarro dentro del área morada. “Pikachu” cayó, pero el juez central no pitó penal y su decisión generó bronca en la Liga al punto de que Joseph Joseph, tras el pitazo final, adelantó que presentaría una queja formal.

Finalmente, la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol liberó este martes los audios del VAR. Y sobre la acción protagonizada por Arboine y Hernández, el criterio del árbitro encargado del videoarbitraje, Benjamín Pineda, fue: “Sí hay una sujeción, una camisa estirada, pero al jugador no le genera un mayor impacto… Los dos están forcejeando. Check complete”.

La toma que liquida la discusión entre Saprissa y Alajuelense por el VAR

Junto con la publicación de los audios, apareció también un ángulo de la jugada que no se mostró en TV y zanja el debate en favor del accionar de Pineda, pues deja claro que no hubo un agarrón del central de Saprissa. Sí existió un contacto, pero que no alcanzó para sancionar la pena máxima.

En las horas previas a la publicación de los audios, afloraron teorías esbozadas por aficionados y periodistas afines a Alajuelense. La más fuerte, sin duda, señala que la transmisión oficial le habría ocultado tomas claras —sobre todo una desde atrás del arco de Abraham Madriz— del supuesto penal al VAR, alegando intereses de Teletica, que es propietaria de FUTV y también de la institución tibaseña.

Esa supuesta manipulación u ocultamiento de imágenes fue desmentida por el propio Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje: “El partido puede que se desarrolle con diferente cantidad de tomas. Por ejemplo, en el estadio de Saprissa o la Liga se juega con ocho o diez cámaras por partido. Yo tengo esas ocho o diez cámaras. Si el partido se juega con catorce, entonces yo tengo esas catorce”.

“Quiero descartar tajante y claramente que exista algún tipo de injerencia de cualquier tipo de las televisoras durante el desarrollo de un partido o las decisiones que tengan que ver con el VAR. El VAR puede fallar, acertar o generar situaciones polémicas, pero todas esas situaciones que pueda generar son responsabilidad nuestra solamente. Nadie más mete la mano”, concluyó Osses en diálogo con Teletica Radio.

