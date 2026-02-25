Fernando Batista es el nuevo DT de la Selección de Costa Rica: cuándo debuta y por cuánto tiempo firmó

La espera terminó. Este miércoles 25 de febrero, Fernando Batista llegó a un acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica e iniciar el proceso rumbo al Mundial 2030.

El “Bocha” fue el elegido por el Comité Ejecutivo y el director de Selecciones Nacionales, Ronald González, tras pugnar por el cargo —que quedó libre en noviembre tras el despido de Miguel Herrera— con el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert.

Según dio a conocer el periodista Kevin Jiménez, el DT argentino de 55 años estampará su firma en los próximos días en un contrato que lo vinculará a La Sele hasta 2030: “Llegará con 6 o 7 hombres en el cuerpo técnico. No se descarta uno nacional”, detalló en X.

Batista, que trabajó con las juveniles de Armenia (Sub-18 y Sub-19) y Argentina (Sub-20 y Sub-23), viene de dirigir a Venezuela en las últimas eliminatorias sudamericanas. En la jornada final, la Vinotinto perdió 3-2 con Colombia y se quedó a dos puntos del puesto de repechaje, en el cual estaba antes del encuentro.

¿Cuándo debuta Fernando Batista en la Selección de Costa Rica?

“Bocha” Batista tendrá su estreno al frente de Costa Rica en la próxima fecha FIFA. Primero se enfrentará a Jordania, el 27 de marzo, y cuatro días después, el 31, se medirá ante Irán en días y sedes a confirmar. Ambas selecciones dirán presente en el Mundial 2026.

Sin embargo, la prueba más exigente llegará el 10 de junio, justo antes de la cita máxima, en el amistoso contra Inglaterra que se disputará en el sur de Florida, Estados Unidos. Luego, en septiembre, debutará con la Tricolor en la Liga A de la Concacaf Nations League.

