Jafet Soto le da la espalda: el mensaje para Roberto Artavia que no querían escuchar en Saprissa

Con la reciente salida de Juan Carlos Rojas del Comité Ejecutivo, Deportivo Saprissa se quedó sin representación en la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFÚTBOL). Por eso, en el mismo comunicado en el que anunció su renuncia, el expresidente de los morados pidió que su sucesor en el club, Roberto Artavia, sea considerado para ocupar el puesto vacante.

De hecho, el flamante directivo tocó el tema durante una entrevista con La Nación, confirmando públicamente que quiere, “cuando sea oportuno, ocupar un lugar en el Comité Ejecutivo”. El problema con esto es que no existe un sistema de relevo por herencia tras un cambio en la cúpula dirigencial de una institución, sino que se debe convocar a una asamblea extraordinaria.

Y este miércoles, en la antesala del partido que Herediano le ganó 2-1 a Puntarenas FC por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026, Jafet Soto se lo dejó bien claro a Artavia.

Jafet Soto le cierra las puertas de la Fedefútbol al presidente de Saprissa

“Primero, hay un reglamento. Y el reglamento dice que alguien debe estar más de dos años en el fútbol para poder optar por un puesto en la Federación Costarricense de Fútbol. Hay requisitos que cumplir”, fue la respuesta directa del jerarca de Herediano al interés de su par de Saprissa por ser parte del Ejecutivo.

Sobre el proceso de elección para el puesto de Rojas, Soto aclaró: “Y segundo, eso lo decide la asamblea: el lugar es de UNAFUT y el candidato tendría que salir de UNAFUT. Pero eso lo van a decidir también los diez presidentes en este momento de UNAFUT. Obviamente, los que ya están o estamos, no podemos. Pero de los que no están, ahí va a salir el candidato para ocupar ese puesto”.

De esta forma, se torna prácticamente imposible la entrada de Roberto Artavia al Comité Ejecutivo de la FEDEFÚTBOL, cuyo período se extiende hasta 2027. Ese año habrá elecciones y se habla de un posible regreso del expresidente Rodolfo Villalobos para suceder a Osael Maroto.

