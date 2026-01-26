Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Clausura 2026

Es oficial: presidente de Saprissa confirma la decisión final sobre el futuro de Vladimir Quesada y así lo anunció

Roberto Artavia, flamante presidente de la Junta Directiva de Saprissa, reveló la su decisión final respecto al futuro de Vladimir Quesada en el banquillo.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Confirmado el futuro de Vladimir Quesada.
© Saprissa / X.Confirmado el futuro de Vladimir Quesada.

La postura de la afición del Deportivo Saprissa es incuestionable. El domingo, La Cueva se unió en un solo grito que dejó en evidencia el magro presente deportivo del conjunto morado: “¡FUERA VLADIMIR!”, se escuchó de manera sostenida durante el empate 0-0 ante Club Sport Cartaginés.

Consultado en conferencia de prensa por la reprobación de su propia hinchada, el estratega morado Vladimir Quesada dejó en claro que no piensa dar un paso al costado.

Tweet placeholder
Respuesta a los silbidos: Gerson Torres se planta con un mensaje contundente mientras Saprissa lo apunta sin piedad

ver también

Respuesta a los silbidos: Gerson Torres se planta con un mensaje contundente mientras Saprissa lo apunta sin piedad

“La gente paga su boleto y tiene su derecho a expresarse. Ellos tanto como nosotros quieren ganar. Pero esta historia ya la hemos vivido, y la han vivido muchos entrenadores en Saprissa. Al final, festejamos los campeonatos todos juntos”, sentenció el DT, convencido de que aún puede revertir el momento y alcanzar la anhelada estrella 41.

Roberto Artavia aclara qué pasará con el DT

Con esas declaraciones, la presión se trasladó de inmediato a la cúpula del conjunto tibaseño. En redes sociales, los aficionados apuntaron directamente contra Roberto Artavia, flamante presidente de la Junta Directiva, reclamándole la salida con efecto inmediato de Quesada.

La respuesta no se hizo esperar. En declaraciones a Teletica Radio, el empresario fue tajante: Vladimir Quesada continúa en su cargo. “No vamos a ser una Junta Directiva reactiva”, afirmó, bajándole el pulgar, al menos por ahora, a cualquier cambio apresurado en el banquillo morado.

Publicidad
Tweet placeholder

La última bala de Vladimir Quesada

Ya ratificado oficialmente, el DT sabe que el margen se achicó al mínimo. El viernes 30 de enero, Saprissa visitará a Pérez Zeledón desde las 7:00 p.m., en un partido que puede marcar un antes y un después. Aunque el presidente manifestó su respaldo, una derrota en el sur podría volver la situación insostenible.

Publicidad
Mariano Torres dijo lo que nadie se anima sobre Vladimir Quesada y sus palabras no cayeron bien en Saprissa: “Sólo él se lo cree”

ver también

Mariano Torres dijo lo que nadie se anima sobre Vladimir Quesada y sus palabras no cayeron bien en Saprissa: “Sólo él se lo cree”

Así lo analizó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “Ahora lo de Vladimir obviamente es un tema que les preocupa y, si no encuentran resultados, deberán buscar alternativas, pero sacarlo no es una opción inmediata. A menos de que los resultados no acompañen gravemente; una derrota en Pérez Zeledón dejaría muy tocado al equipo y ahí sí se empezaría a plantear destituirlo. Vladimir ha perdido solo un partido en el campeonato también”, sentenció.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Quiere a Celso Borges: el presidente de Saprissa confirma el interés que sorprende a LDA
Deportivo Saprissa

Quiere a Celso Borges: el presidente de Saprissa confirma el interés que sorprende a LDA

Keylor Navas a Saprissa: esto debe pasar
Deportivo Saprissa

Keylor Navas a Saprissa: esto debe pasar

El presidente de Saprissa rompe el silencio sobre el regreso de Guimaraes
Deportivo Saprissa

El presidente de Saprissa rompe el silencio sobre el regreso de Guimaraes

“No deben firmarlo”: salió de Motagua por la puerta de atrás y ahora medita retirarse por este duro motivo
Honduras

“No deben firmarlo”: salió de Motagua por la puerta de atrás y ahora medita retirarse por este duro motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo