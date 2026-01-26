Es oficial: presidente de Saprissa confirma la decisión final sobre el futuro de Vladimir Quesada y así lo anunció

La postura de la afición del Deportivo Saprissa es incuestionable. El domingo, La Cueva se unió en un solo grito que dejó en evidencia el magro presente deportivo del conjunto morado: “¡FUERA VLADIMIR!”, se escuchó de manera sostenida durante el empate 0-0 ante Club Sport Cartaginés.

Consultado en conferencia de prensa por la reprobación de su propia hinchada, el estratega morado Vladimir Quesada dejó en claro que no piensa dar un paso al costado.

Tweet placeholder

ver también Respuesta a los silbidos: Gerson Torres se planta con un mensaje contundente mientras Saprissa lo apunta sin piedad

“La gente paga su boleto y tiene su derecho a expresarse. Ellos tanto como nosotros quieren ganar. Pero esta historia ya la hemos vivido, y la han vivido muchos entrenadores en Saprissa. Al final, festejamos los campeonatos todos juntos”, sentenció el DT, convencido de que aún puede revertir el momento y alcanzar la anhelada estrella 41.

Roberto Artavia aclara qué pasará con el DT

Con esas declaraciones, la presión se trasladó de inmediato a la cúpula del conjunto tibaseño. En redes sociales, los aficionados apuntaron directamente contra Roberto Artavia, flamante presidente de la Junta Directiva, reclamándole la salida con efecto inmediato de Quesada.

La respuesta no se hizo esperar. En declaraciones a Teletica Radio, el empresario fue tajante: Vladimir Quesada continúa en su cargo. “No vamos a ser una Junta Directiva reactiva”, afirmó, bajándole el pulgar, al menos por ahora, a cualquier cambio apresurado en el banquillo morado.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La última bala de Vladimir Quesada

Ya ratificado oficialmente, el DT sabe que el margen se achicó al mínimo. El viernes 30 de enero, Saprissa visitará a Pérez Zeledón desde las 7:00 p.m., en un partido que puede marcar un antes y un después. Aunque el presidente manifestó su respaldo, una derrota en el sur podría volver la situación insostenible.

Publicidad

ver también Mariano Torres dijo lo que nadie se anima sobre Vladimir Quesada y sus palabras no cayeron bien en Saprissa: “Sólo él se lo cree”

Así lo analizó el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos: “Ahora lo de Vladimir obviamente es un tema que les preocupa y, si no encuentran resultados, deberán buscar alternativas, pero sacarlo no es una opción inmediata. A menos de que los resultados no acompañen gravemente; una derrota en Pérez Zeledón dejaría muy tocado al equipo y ahí sí se empezaría a plantear destituirlo. Vladimir ha perdido solo un partido en el campeonato también”, sentenció.