“Pegarme la lotería”: la filosa respuesta de Ronald González a Robert Moreno por su reclamo tras ser descartado para La Sele

Ronald González, director de selecciones nacionales de Costa Rica, se refirió a los dichos del entrenador español Robert Moreno.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Esto le contestó Ronald González a Robert Moreno.
© Jorge Castillo / ExtraEsto le contestó Ronald González a Robert Moreno.

Fernando Batista le ganó el pulso a sus colegas Robert Moreno y Patrick Kluivert para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Costa Rica. El proceso rumbo al Mundial 2030 iniciará en la venidera fecha FIFA, con los amistosos contra Jordania e Irán (si es que este partido se mantiene en pie).

La votación del Comité Ejecutivo quedó 6-3 a favor del argentino y terminó disgustando a Moreno, quien en una entrevista con ESPN manifestó que desde la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) le habían hecho sentir que él era el DT elegido y hasta tenía una convocatoria preparada.

Robert Moreno le apunta a la Fedefútbol y señala a los culpables que le cerraron la puerta de La Sele: “Me dijeron que era el elegido”

El primero en responder fue Osael Maroto, presidente de la Federación, durante la presentación oficial de Batista: “Más allá de una impresión de lo que Robert pueda sentir, que él en algún momento creyó o sintió que era el elegido, es una percepción muy personal. Yo no podría decir el porqué de ese sentimiento.

Y este miércoles finalmente llegó la contestación de otro de los directivos que lo entrevistó cara a cara en España, Ronald González, flamante director de selecciones nacionales.

La filosa respuesta de Ronald González a Robert Moreno

Yo no puedo opinar sobre los sentimientos de las personas. Cada quien puede percibir lo que quiera. Robert es un gran entrenador, fue un gran perfil que analizamos y entrevistamos, pero lo que sí quiero dejar en claro es que a ninguno de los tres se les ofreció un puesto antes de que el Comité Ejecutivo votara. Es ilógico, comenzó diciendo el mundialista en Italia 1990.

Cuando le repreguntaron si creía que el exseleccionador español se ilusionó o lo malinterpretó, González fue tajante: A mí me gustaría pegarme la lotería nacional, pero no me la pego. Uno queda ajeno a los deseos, los sentimientos y las cosas personales, porque cada persona puede percibir lo que quiera”.

Ni a él, ni a Patrick, ni a Fernando, incluso, se les otorgó un poder especial o mucho menos se les hizo un ofrecimiento antes de que fuera elegido por el Comité Ejecutivo, cerró el director de selecciones nacionales.

Datos clave

  • Elección oficial: El argentino Fernando Batista fue elegido nuevo DT de Costa Rica, superando en la votación final a Robert Moreno y Patrick Kluivert.
  • El reclamo: Moreno se quejó públicamente asegurando que la Federación le había hecho sentir que él era el elegido y que ya tenía todo listo para asumir.
  • La réplica de González: Ronald González (Director de Selecciones) desmintió al español, afirmando que es “ilógico” que se le ofreciera el puesto antes de la votación oficial.
  • Metáfora filosa: González cerró la polémica comparando la ilusión de Moreno con sus propias ganas de “pegarse la lotería”, subrayando que los deseos personales no equivalen a una realidad contractual.

