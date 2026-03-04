“Pegarme la lotería”: la filosa respuesta de Ronald González a Robert Moreno por su reclamo tras ser descartado para La Sele

Fernando Batista le ganó el pulso a sus colegas Robert Moreno y Patrick Kluivert para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Costa Rica. El proceso rumbo al Mundial 2030 iniciará en la venidera fecha FIFA, con los amistosos contra Jordania e Irán (si es que este partido se mantiene en pie).

La votación del Comité Ejecutivo quedó 6-3 a favor del argentino y terminó disgustando a Moreno, quien en una entrevista con ESPN manifestó que desde la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) le habían hecho sentir que él era el DT elegido y hasta tenía una convocatoria preparada.

El primero en responder fue Osael Maroto, presidente de la Federación, durante la presentación oficial de Batista: “Más allá de una impresión de lo que Robert pueda sentir, que él en algún momento creyó o sintió que era el elegido, es una percepción muy personal. Yo no podría decir el porqué de ese sentimiento”.

Y este miércoles finalmente llegó la contestación de otro de los directivos que lo entrevistó cara a cara en España, Ronald González, flamante director de selecciones nacionales.

La filosa respuesta de Ronald González a Robert Moreno

“Yo no puedo opinar sobre los sentimientos de las personas. Cada quien puede percibir lo que quiera. Robert es un gran entrenador, fue un gran perfil que analizamos y entrevistamos, pero lo que sí quiero dejar en claro es que a ninguno de los tres se les ofreció un puesto antes de que el Comité Ejecutivo votara. Es ilógico“, comenzó diciendo el mundialista en Italia 1990.

Cuando le repreguntaron si creía que el exseleccionador español se ilusionó o lo malinterpretó, González fue tajante: “A mí me gustaría pegarme la lotería nacional, pero no me la pego. Uno queda ajeno a los deseos, los sentimientos y las cosas personales, porque cada persona puede percibir lo que quiera”.

“Ni a él, ni a Patrick, ni a Fernando, incluso, se les otorgó un poder especial o mucho menos se les hizo un ofrecimiento antes de que fuera elegido por el Comité Ejecutivo“, cerró el director de selecciones nacionales.

