Darwin Lom deja una nueva pincelada en Bolivia con su gol con The Strongest

El delantero guatemalteco Darwin Lom continúa destacando en el fútbol sudamericano y volvió a ser protagonista con The Strongest durante el Torneo de Verano en Bolivia. El atacante chapín marcó uno de los goles en el empate 1-1 frente a Real Oruro, en el duelo de ida de las semifinales del certamen.

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Desde el inicio del compromiso, Lom fue parte del once titular, manteniendo el protagonismo ofensivo que ha mostrado desde su llegada al conjunto aurinegro. El delantero volvió a demostrar su capacidad para generar peligro constante en el área rival, siendo uno de los jugadores más activos del encuentro.

La recompensa a su insistencia llegó en el minuto 63, cuando el guatemalteco asumió la responsabilidad desde el punto penal. Con gran sangre fría, ejecutó una elegante definición a lo panenka, superando al guardameta rival y colocando el 0-1 momentáneo para su equipo.

Sin embargo, la ventaja no pudo mantenerse por mucho tiempo. El conjunto local reaccionó y logró igualar el marcador, dejando la serie abierta y evitando que The Strongest se llevara la ventaja en esta primera batalla de las semifinales.

A pesar del resultado, el rendimiento del delantero chapín vuelve a confirmar el gran momento que atraviesa en el fútbol boliviano, donde se ha convertido en una de las piezas importantes del ataque aurinegro y en un jugador que constantemente aparece en momentos decisivos.

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Ahora, Darwin Lom y The Strongest pondrán la mirada en el partido de vuelta, donde buscarán aprovechar su condición de local para conseguir la victoria que les permita clasificar a la final del Torneo de Verano y seguir en la lucha por el título.

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