Mientras La Sele busca técnico, filtran el “posible regreso” de un mundialista en 2018 y 2022 con Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) atraviesa un proceso de cambio obligado tras el fracaso rumbo al Mundial 2026. Los mexicanos Miguel Herrera e Ignacio Hierro fueron despedidos por el Comité Ejecutivo, que hace días apostó por Ronald González como el nuevo director de selecciones nacionales con miras al 2030.

Una vez completado este paso, ahora está en manos del excapitán de Saprissa buscar al nuevo director técnico de Costa Rica. La idea es que el reemplazo del “Piojo” se defina antes de la fecha FIFA de marzo, en la que La Sele tiene chances de enfrentar a un rival dos veces campeón del mundo, Francia.

Lo que suceda de aquí en adelante tendrá un impacto directo en el futuro del presidente de la Federación, Osael Maroto, y el de su Ejecutivo. Pero ya no solo a nivel mediático, sino político: su gestión, marcada a fuego hasta el momento por la eliminación de la cita máxima, podría habilitar el retorno de un viejo conocido.

¿Rodolfo Villalobos regresa a la Fedefútbol?

Según pudo conocer La Nación, algunos asambleístas de la Fedefútbol ven con buenos ojos la vuelta del expresidente Rodolfo Villalobos, quien ocupó el cargo durante 8 años y funge, a día de hoy, como miembro del Consejo de la FIFA tras su salida del ente rector del fútbol tico en agosto de 2023.

La misma fuente se comunicó con el propio Villalobos, quien dejó las puertas abiertas a esa posibilidad: “No puedo confirmarlo, pero tampoco descartarlo. Yo debo evaluar los escenarios. Sí meditaría un posible regreso, como todas las decisiones en la vida. Uno debe pensar y analizar”, sentenció.

Rodolfo Villalobos podría lanzarse de cara a la elección del 2027. (Foto: Alonso Tenorio / La Teja)

El también ingeniero civil fue parte de la clasificación a los Mundiales de Rusia 2018, con Óscar “Machillo” Ramírez como timonel, y Qatar 2022, tras confiar en el colombiano Luis Fernando Suárez. De su lado tiene a personeros como Juan Luis Artavia (presidente de Pérez Zeledón), Sergio Hidalgo (presidente de la Liga de Ascenso) o Víctor Hugo Alfaro (directivo del fútbol femenino en Uniffut).

¿Cuándo es la próxima elección en la Fedefútbol?

Todavía le queda un año y medio a Osael Maroto como jerarca del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Recién en septiembre de 2027 se definirá si es reelecto o si un nuevo directivo toma las riendas, como podría ser el caso de Rodolfo Villalobos.