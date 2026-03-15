Camerino caliente: Jefferson Brenes expone lo que hizo Hernán Medford tras la derrota de Saprissa

Nuevamente el Deportivo Saprissa no fue capaz de ganar el partido que lo hubiera dejado en la cima del Clausura 2026. El equipo comandado por Hernán Medford cayó por 2-1 en su visita al Fello Meza y dejó a Cartaginés como el líder del campeonato nacional.

Al Monstruo le había sucedido una situación similar, cuando le tocó recibir a Sporting. En esa jornada si salía vencedor, se proclamaba como el dueño de la tabla. Sin embargo, perdió por 2-1, mismo resultado que consiguió este domingo en Cartago.

Después del partido, hubo tiempo para análisis por parte de los protagonistas. Uno de los que habló fue Jefferson Brenes, quien puso el 1-0 parcial en el duelo contra el equipo brumoso. Medford también se mostró disconforme y le dejó un ultimátum a sus jugadores.

ver también “No puede volver a pasar”: Hernán Medford apunta a los culpables de la caída de Saprissa y lanza un ultimátum que sacude el camerino

Hernán Medford les hará saber su molestia a los jugadores de Saprissa

El mediocampista que está regresando a su mejor versión comentó lo que pasó en el camerino con Hernán Medford y también sobre lo que sucederá en la semana con el entrenador.

“Hablé con él y estamos dolidos por la derrota. Hay cosas que mejorar en esta semana larga. Esta semana no va a ser nada bonita para nosotros, sabemos que Hernán (Medford) es una persona ganadora, nos expresa su molestia y nosotros también“, comentó sobre el malestar del Pelícano.

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Otra de las frases de Brenes que llamó la atención, especialmente a los aficionados rivales, fue lo que mencionó en el terreno de juego con Canal 7, ya que se siente en la final: “No hay que poner excusas, el clima estaba pesado y todo, pero creo que nos ganan en detalles. Al final de cuentas creo que nos estamos preparando para la final y esos son detalles que hay que corregir, ojalá que pasen ahorita y no en la final”.

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En resumen

Cartaginés lidera el Clausura 2026 tras vencer 2-1 al Saprissa en el Fello Meza.

lidera el Clausura 2026 tras vencer al Saprissa en el Fello Meza. El técnico Hernán Medford expresó su molestia y lanzó un ultimátum a los jugadores.

expresó su molestia y lanzó un ultimátum a los jugadores. Jefferson Brenes anotó el primer gol y afirmó que el equipo se prepara para la final.