El gesto del Fantasma Figueroa que da de que hablar tras la derrota de Comunicaciones ante Cobán

En uno de los partidos más llamativos de la jornada 13 del Torneo Clausura 2026, Cobán Imperial y Comunicaciones FC protagonizaron un duelo de alto nivel en el Estadio Verapaz José Ángel Rossi. El encuentro enfrentaba a los dos primeros lugares de la clasificación, por lo que el resultado tenía un peso importante en la lucha por el liderato de la Liga Nacional de Guatemala.

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Desde los primeros minutos, el conjunto local mostró mayor intensidad y logró imponer condiciones en el terreno de juego. El dominio cobanero se reflejó rápidamente en el marcador cuando, al minuto 17, el delantero Steven Paredes apareció dentro del área para abrir el marcador y desatar la celebración de la afición de los Príncipes Azules.

El golpe anímico fue evidente para los visitantes, y apenas seis minutos después, al 23’, el brasileño Thales Moreira amplió la ventaja para Cobán Imperial con una definición que dejó sin opciones a la defensa crema. Con ese segundo tanto, los locales tomaron una ventaja clara en el compromiso frente al equipo dirigido por Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma Figueroa vuelve a causar polémica

Mientras el partido se inclinaba a favor de los cobaneros dentro del campo, fuera de él también surgieron momentos de polémica. El técnico chileno, conocido como “El Fantasma”, volvió a ser protagonista por su actitud distante con los medios de comunicación, una situación que ya ha generado debate en el entorno del fútbol guatemalteco.

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Previo al inicio del encuentro, Figueroa mostró su molestia cuando se percató de que era grabado por periodistas. El entrenador se tapó el rostro y evitó cualquier interacción con la prensa antes de dirigirse directamente hacia el banquillo, manteniendo su postura habitual frente a los medios.

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Tras la derrota de Comunicaciones, el técnico chileno decidió no ofrecer declaraciones al finalizar el partido, prolongando así su postura de indiferencia ante los periodistas guatemaltecos. Mientras tanto, Cobán Imperial celebró un triunfo clave que refuerza su posición en la parte alta de la tabla y lo mantiene firme en la pelea por el liderato del campeonato.