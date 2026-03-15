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Thomas Christiansen prepararía una sorpresa en la convocatoria de Panamá con un regreso muy esperado

El entrenador está a pocas horas de dar a conocer la nómina de los panameños.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los canaleros a la expectativa de la convocatoria
Los canaleros a la expectativa de la convocatoria

La Selección de Panamá se prepara para uno de los momentos más esperados de su planificación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador Thomas Christiansen dará a conocer el próximo martes la lista de convocados para el amistoso internacional frente a Selección de Sudáfrica, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo.

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La convocatoria genera gran expectativa e incertidumbre dentro del entorno del fútbol panameño, ya que muchos consideran que esta lista podría representar la base del plantel que disputará el Mundial de 2026. Cada decisión del seleccionador será observada con lupa por aficionados, jugadores y analistas.

Uno de los nombres que podría marcar la sorpresa en la convocatoria de Christiansen es el del defensor Roderick Miller, quien tendría posibilidades de regresar al equipo nacional después de varios meses fuera del combinado canalero. Su eventual retorno sería una de las noticias más comentadas de la lista.

El último partido de Miller con la selección panameña se remonta a octubre de 2024, cuando Panamá disputó un amistoso internacional frente a la Selección de Estados Unidos en la ciudad de Austin. Desde entonces, el defensor no ha vuelto a vestir la camiseta del combinado nacional.

La decisión final de Thomas Christiansen no solo definirá el plantel que enfrentará a Sudáfrica, sino que también enviará un mensaje claro sobre la estructura del equipo que busca competir en el Mundial. Muchos futbolistas consideran este llamado como una oportunidad clave para asegurar su lugar en el proceso.

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Mientras tanto, aficionados y jugadores permanecen atentos al anuncio oficial, conscientes de que cada convocatoria podría ser determinante en la carrera de varios futbolistas. El amistoso ante Sudáfrica se perfila como una prueba importante para medir el nivel del equipo y comenzar a perfilar el grupo que representará a Panamá en la máxima cita del fútbol mundial.

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