Este viernes, la Selección de Costa Rica dio a conocer a las personas que integrarán el cuerpo técnico con el que trabajará Fernando Batista. El Bocha tendrá a tres asistentes argentinos, aunque también habrá presencia costarricense.

Junto a Batista, estarán los asistentes Cristian Palandella y Nicolás Batista y el analista de video Nebio Merola. Ellos formaron parte en su totalidad del ciclo que tuvo el técnico de La Sele en Venezuela, aunque ahora deberán conocerse con otros entrenadores ticos.

En su sitio oficial, la Fedefútbol confirmó: “El nuevo estratega nacional trabajará también con el apoyo del staff técnico de la FCRF“. Con este anuncio, el Bocha Batista será ayudado por los entrenadores que integran las selecciones menores.

Los técnicos ticos que serán parte del proceso de Fernando Batista en La Sele

Si bien no están confirmados quiénes serán, en primera instancia se trataría de Randall Azofeifa de la Sub-17, Randall Row de la Sub-20 y Josué Martínez de la Sub-15.

La ayuda de los entrenadores ticos le aportará a Fernando Batista una mirada sobre un fútbol que aún desconoce como es el campeonato nacional. En sus primeras semanas, será fundamental la guía de los técnicos que hoy integran la Federación Costarricense.

Costa Rica se prepara para el debut de Fernando Batista

Mientras tanto, el técnico argentino ya debe pensar en la primera convocatoria para la fecha FIFA de marzo, donde habrá dos partidos amistosos. Uno ante Jordania y otro contra Irán. Aún se desconoce si cambiará la sede, ya que estaba estipulado que ambos juegos se disputen en Jordania, lugar que hoy está en medio del conflicto bélico. Hay posibilidades de que se jueguen en Turquía.

