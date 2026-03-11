“Confío mucho en ellos”: Fernando Batista adelanta los dos refuerzos que llegarán a La Sele tras la fecha FIFA

Después de pasar el filtro final, Fernando Batista se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica y comenzó a trabajar de cara a los partidos amistosos contra Jordania (viernes 27 de marzo) e Irán (martes 31), a disputarse en Turquía.

Mientras define la convocatoria para la venidera fecha FIFA, que tendría como una de las novedades la inclusión de Shawn Johnson, el “Bocha” brindó este miércoles una entrevista con el canal oficial de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol) para responder preguntas de los aficionados.

Se vienen dos refuerzos extranjeros en La Sele

Una de las consultas que le hicieron a Fernando Batista tiene que ver con la conformación de su cuerpo técnico, que hasta el momento tiene cuatro nombres confirmados: los argentinos Cristian Palandella, Nicolás Batista (asistentes) y Nebio Merola (analista de video), además de la inclusión del entrenador de porteros Ricardo González, que viene de trabajar con Miguel Herrera.

Sin embargo, el ex seleccionador de Venezuela confirmó que sumará más integrantes: “Tengo dos personas que están con compromisos ahora y les dije que los terminen, que los corten, porque no es bueno ni para ellos ni para el lugar en donde están. Seguramente a partir de abril estarán con nosotros”.

ver también Revelan el episodio de Keylor Navas con Gustavo Alfaro que nadie conocía: lo terminó alejando de La Sele

Batista no reveló de quiénes se trata, pero todo parece indicar que serían dos colaboradores suyos de su etapa en la Vinotinto: Leandro Cufré y Jorge Pidal. Después del Mundial 2026, incluso, podría sumarse Alejandro Manograsso, quien actualmente forma parte del equipo de trabajo de Gustavo Alfaro en Paraguay.

“Es un cuerpo técnico con el que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, ya coincidimos en tres selecciones desde Argentina, estuvimos en Armenia, me han acompañado también en Eliminatorias con Venezuela. Confío mucho en ellos, ellos me conocen a mí muy bien y creo que son grandes profesionales y grandes personas“, concluyó el estratega.

Publicidad

Publicidad

En síntesis