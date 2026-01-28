Saprissa, Alajuelense y Herediano bajo amenaza: director de Unafut quiere hacer un cambio que “no les gusta” a los clubes

El 24 de enero del año pasado, el español José Carlos Loaiza asumió como el nuevo director ejecutivo de la UNAFUT (Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División) gracias al acuerdo de asesoría que dicha entidad firmó con LALIGA de España.

Desde entonces, Loaiza se ha ido empapando de la idiosincrasia del fútbol costarricense y notó una particularidad en el formato del campeonato nacional que le hizo ruido y le gustaría modificar, pues una parte de su labor está enfocada exclusivamente en el plano deportivo y consiste en la “optimización de la competición”.

¿Cuál es el cambio que la UNAFUT podría introducir en Costa Rica?

En diálogo con Tigo Sports Radio, el director ejecutivo de la UNAFUT reveló que ve con buenos ojos suprimir la gran final, que se ha instaurado en los torneos cortos de Costa Rica desde el Apertura 2018 prácticamente de forma ininterrumpida —la única excepción fue el Clausura 2021, por la pandemia—.

“Yo lo de la gran final, no sé… Sé que es injusto para el más regular, pero si tenés un playoff de K.O., meterte con una carta, con un comodín, sí que no lo entiendo tanto. Y al club que no compite en playoff lo estás matando un mes”, se explayó José Carlos Loaiza, mostrándose en desacuerdo con esa segunda vida que recibe el líder de la fase regular.

También reveló que su punto de vista no ha generado adeptos entre los diez inquilinos de la máxima categoría: “Hay muchos a los que no les gusta. Pero también es verdad que hay interés audiovisual, que en el momento en el que estás, si lo tienes, te viene bien. Pero sí que creo que no es algo que esté tan consolidado y que puede ser algo que podamos modificar“, concluyó.

Saprissa, Herediano y Alajuelense, los más ganadores

El primer campeón bajo este formato fue Club Sport Herediano y forzó una gran final para derrotar a Deportivo Saprissa, el equipo más ganador de la máxima categoría desde el Apertura 2018 hasta el presente, con seis títulos.

Los florenses, por su parte, conquistaron cinco. Mientras que Liga Deportiva Alajuelense, el flamante monarca del fútbol tico, solo levantó dos. Los otros campeones en ese período fueron AD San Carlos y Club Sport Cartaginés, con un trofeo cada uno.