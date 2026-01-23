Se confirma una salida de peso en Costa Rica en plena crisis de la Federación: “Dar un paso al lado”

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años y, en medio de ese contexto, se confirmó una salida de alto impacto dentro de su estructura dirigencial.

¿Cuál es la nueva salida en el FCRF?

El expresidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, anunció oficialmente que deja su puesto en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, decisión que comunicó mediante una publicación en sus redes sociales.

Rojas explicó que la determinación responde a una reflexión personal y a la necesidad de que el cargo sea ocupado por alguien con plena disponibilidad en un periodo clave para el fútbol nacional.

“Hoy he tomado la decisión de dar un paso al lado del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Ha sido un gran honor y una experiencia de vida invaluable representar al Saprissa y aportar al fútbol nacional desde ese espacio”, escribió.

Lejos de generar un vacío, el exjerarca morado sugirió abiertamente quién debería ocupar su lugar dentro del máximo órgano federativo: “En mi opinión, aunque sé que es potestad de la asamblea, lo ideal es que mi sustituto sea el actual presidente del Saprissa, para asegurar una representación clara del club en esa mesa”, añadió, en referencia a Roberto Artavia Loría.

El mensaje de despedida de Juan Carlos Rojas.

Publicidad

Publicidad

Para Rojas, la coyuntura actual exige mayor compromiso y dedicación por parte de quienes integran la Fedefútbol, especialmente tras los recientes tropiezos deportivos y administrativos que han golpeado a la institución.

“Vivimos un momento que exige redoblar esfuerzos, tiempo y dedicación, y considero responsable permitir que este rol lo ejerza alguien con esa disponibilidad y con un vínculo directo y activo con el fútbol”, señaló.

Publicidad

ver también Entre Saprissa, Alajuelense y Herediano: este es el jugador más caro del Clausura 2026 (supera el millón de dólares)

El mensaje cerró con un tono conciliador, dejando claro que su salida no implica un alejamiento del balompié nacional: “Desde otra trinchera, quedo siempre a las órdenes para apoyar al fútbol nacional”.