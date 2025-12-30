“Interesa en Saprissa”: filtran la noticia sobre Fernán Faerron que puede darle un giro total a su futuro en Costa Rica

Este martes 30 de diciembre se cumplieron 158 días desde la última vez que Fernán Faerron disputó un partido oficial. Fue el 24 de julio de este año que está a punto de finalizar, cuando el defensor jugó los primeros 15 minutos del duelo entre Herediano y Guadalupe por la jornada inaugural del Apertura 2025.

Faerron debió abandonar el terreno de juego debido a una fractura metatarsiana que lo dejó fuera por cinco compromisos y, tras recuperarse, terminó rescindiendo su contrato con el Team.

Seis meses después, el internacional con la Selección de Costa Rica aún no ha encontrado nuevo club en Europa, como era su intención, y se mantiene como agente libre en pleno mercado de fichajes.

El rumor que acerca a Faerron a Tibás

Ahora, pese al pasado rojiamarillo y rojinegro del futbolista de 25 años, surgió una información que podría colocar su nombre en la órbita del Deportivo Saprissa.

En una transmisión en vivo para su canal de YouTube, el periodista Jason Arce aseguró con cautela: “Vean, manejemos esto como un rumor. Ayer me dijeron que el perfil de Faerron interesa en Saprissa. Fue una información que me comentaron por ahí”.

Posteriormente, desde una perspectiva más personal, el comunicador añadió: “Yo considero a Faerron un central con muy buenas condiciones, pero no sé si por su pasado, su carácter y todo lo demás llegue a caer bien en el camerino de Saprissa”.

Una opción que no suena descabellada

La información no deja de ser un rumor sin confirmación oficial, pero si Arce decidió mencionarlo es porque considera que podría tener algún grado de sustento.

Con la grave lesión de Óscar Duarte, no sería descabellado pensar que Saprissa esté analizando incorporar a un defensor central de jerarquía para el Clausura 2026.

Julio Cascante es otro nombre que interesa, pero hasta que no se resuelva su situación contractual con la MLS —aún debe pasar por el draft tras su salida de Austin FC—, el Monstruo no puede acercarle una oferta concreta.