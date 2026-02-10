No le alcanzó con Costa Rica y Honduras: Haití vuelve a dejar sin Mundial 2026 a otra selección de Centroamérica

La selección de Haití se ha convertido en verdugo de Centroamérica. No le bastó con dejar a Honduras y Costa Rica fuera del Mundial United 2026, si no que se tuvo que ir a otra categoría para amargar a otro país.

Los caribeños se volvieron a cruzar como Guatemala y lo dejaron fuera del Mundial Sub-17 de Qatar. Haití ganó 2-1 ante la Azul y Blanco en el Estadio Cementos Progreso, resultado que dejó sin opciones a los chapínes.

Tropezaron de nuevo contra el mismo rival

Hace un año, la misma selección privó a Guatemala de ir a una Copa del Mundo, hoy en día volvieron a tropezar con la misma piedra. Una mala racha que no se han podido quitar.

Lo que más duele de todo es que Haití consiguió el gol del triunfo en los minutos finales. Con este resultado, el técnico uruguayo Willy Coito Olivera se quedó a las puertas de hacer historia al intentar llevar a Guatemala a su primer Mundial sub-17.

Este martes no solo los caribeños lograron su boleto, también lo hizo Estados Unidos que quedó líder del grupo E. Sufrió, pero está en el Mundial, ya que igualó en unidades con República Dominicana.

Otro que festejó fue Costa Rica con el empate sin goles ante Puerto Rico y ambos quedaron también con 7 puntos en el grupo D, pero los ticos se llevaron la mejor diferencia de goles y estarán en Qatar 2026.

Panamá es otro que ya tiene boleto asegurado tras golear 4-1 a Nicaragua. Los canaleros hicieron 9 unidades.

De Centroamérica, Honduras con un empate ante Bermudas estará en la Copa del Mundo, la H no puede fallar el miércoles.