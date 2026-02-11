Salió de Saprissa, tenía todo listo para irse al extranjero y al final decide firmar por el equipo menos pensado

Luego de cerrar su etapa con el Deportivo Saprissa, el delantero Gustavo Herrera finalmente despejó las dudas sobre su futuro profesional. Cuando todo apuntaba a que su próximo destino estaría en el extranjero, el atacante sorprendió al confirmar que continuará en su país tras firmar contrato con el Sporting San Miguelito, club dueño de su ficha.

La salida del conjunto morado se dio por mutuo acuerdo, según explicó Erick Lonnis, integrante del Comité Deportivo tibaseño. De esta manera, se puso fin a un vínculo que inició a comienzos de temporada, cuando Herrera llegó en condición de préstamo por un año, procedente precisamente del cuadro académico.

Durante las últimas semanas, el delantero se mantuvo entrenando con Sporting San Miguelito para no perder ritmo competitivo mientras analizaba ofertas del exterior. Aunque existió interés de clubes extranjeros, ninguna propuesta terminó de convencer al futbolista ni a su entorno, por lo que optó por priorizar estabilidad y continuidad.

El regreso de Herrera fortalece el proyecto deportivo del Sporting, que recupera a un atacante con experiencia internacional y roce en uno de los clubes más exigentes de la región. Su presencia representa un salto de calidad en el frente ofensivo y una apuesta clara por competir en lo más alto del campeonato local.

Pero más allá de lo contractual, la decisión del delantero tiene un trasfondo claro: mantenerse en ritmo y en vitrina para no salir del radar de Thomas Christiansen. Herrera sabe que cada minuto en cancha será determinante si quiere ser considerado en la lista final de la Selección de Panamá.

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo United 2026, Gustavo Herrera asume este nuevo capítulo como una oportunidad estratégica. El objetivo es claro: rendir al máximo, consolidarse como referente y convencer al cuerpo técnico canalero de que su nombre debe estar en la cita mundialista.