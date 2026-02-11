Se consuma otro fracaso: El Salvador no se queda atrás y se une a Guatemala al sumar una decepción

La Selección Sub-17 de El Salvador quedó oficialmente fuera del camino rumbo al Mundial de Catar 2026 luego del empate 0-0 entre Cuba y Belice, resultado que terminó por sepultar cualquier posibilidad matemática de clasificación para el combinado salvadoreño, siendo otra de las decepciones, tal como sucedió ayer con Guatemala que fue superada por Haití.

ver también Andrew Sorto: La nueva perla que deslumbra y que ilusiona a El Salvador para el futuro

El compromiso fue intenso, trabado y con pocas libertades. Cuba intentó asumir el protagonismo desde los primeros minutos, generando aproximaciones claras en la etapa inicial, pero se encontró con una muralla llamada Lucas Gallego, guardameta de Belice, quien sostuvo el cero con intervenciones determinantes bajo los tres palos.

Apenas al minuto 6, Erick Martín tuvo la oportunidad más clara para los cubanos, pero su remate fue desviado de manera espectacular por Gallego. Más adelante, Dylan Leiva y Yankarlos Iglesias probaron desde media distancia sin fortuna. Belice respondió con intentos de Jahson Stanford y Andy Pop, aunque tampoco lograron romper el equilibrio en un partido donde el orden defensivo fue protagonista.

En el complemento, Cuba incrementó su volumen ofensivo y volvió a poner a prueba al arquero rival. Al 64’, Iglesias obligó nuevamente a Gallego a emplearse a fondo, mientras que Iker Rodríguez y Jesús Bernabé también estuvieron cerca de abrir el marcador. Sin embargo, la falta de contundencia y la disciplina táctica de Belice mantuvieron el empate hasta el pitazo final.

El encuentro se tornó físico en varios pasajes, con múltiples amonestaciones e interrupciones constantes, reflejo de la tensión por lo que estaba en juego. Cada balón dividido se disputó como si fuera el último, pero ninguno de los dos equipos logró inclinar la balanza en un duelo marcado por el nerviosismo y la presión.

ver también Bukele interviene en La Selecta y sentencia la continuidad del DT de la Selección Sub 17 de El Salvador: “Estamos equivocados”

Con este resultado, el panorama del grupo dejó sin opciones a El Salvador, que necesitaba una combinación favorable para seguir con vida. El sueño mundialista de la Sub-17 cuscatleca se apaga antes de llegar a Catar, cerrando un proceso que no logró cumplir el objetivo principal: clasificar a la Copa del Mundo y devolver a la Azulita a la élite juvenil del fútbol internacional.

Publicidad