“Lo voy a matar”: la polémica entre Fernán Faerron y Johan Venegas que alarma a Cartaginés tras fichar al ex Herediano

Cartaginés sumó a Fernán Faerron como refuerzo de última hora, pero su llegada reactiva una fuerte polémica con Johan Venegas que preocupa a Amarini Villatoro.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Inquietud en la Vieja Metrópoli.
Inquietud en la Vieja Metrópoli.

El Club Sport Cartaginés cerró su participación en el mercado de fichajes con un verdadero bombazo al anunciar la contratación de Fernán Faerron para lo que resta del Torneo Clausura 2026.

El zaguero de 25 años parecía encaminado a continuar su carrera en la segunda división de España, pero finalmente reforzará al equipo de Amarini Villatoro hasta el final de la temporada; luego de eso, ahora sí, cruzaría el Atlántico para unirse a un club ibérico, según confirmó su representante.

Un refuerzo con antecedentes incómodos

Más allá de que el ex Club Sport Herediano puede aportarle solidez y jerarquía a la zaga brumosa, en Cartago se percibe cierta inquietud por lo que pueda ocurrir cuando Faerron se reencuentre con Johan Venegas.

Ambos compartirán camerino en la Vieja Metrópoli, pese a que supieron protagonizar una de las rivalidades más tensas de los últimos años en la Liga Promérica.

Faerron y Venegas arrastran una historia cargada de tensión (Teletica).

Faerron y Venegas arrastran una historia cargada de tensión.

El antecedente más fuerte se remonta a diciembre de 2023, tras una serie de fase final entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. En aquel entonces, Faerron (por entonces jugador florense), denunció en sus historias de Instagram que, al finalizar el partido, Venegas intentó golpearlo por la espalda y luego lo amenazó de muerte con la frase:Lo voy a matar. Lo voy a matar. Si lo encuentro en la calle, lo mato. No me importa lo que me hagan”.

Faerron denunció públicamente a Venegas en 2023 (Instagram).

Faerron denunció públicamente a Venegas en 2023.

Meses más tarde, el conflicto sumó un nuevo capítulo. En julio de 2024, Venegas acusó a Faerron de provocarle un arañazo durante un partido, y aquel encuentro terminó con un nuevo roce al pitazo final.

Ahora, con ambos bajo el mismo escudo, en la Vieja Metrópoli esperan que aquellos antecedentes queden definitivamente en el pasado. Amarini Villatoro deberá gestionar un camerino que reúne una historia cargada de tensión; en caso de reavivarse, esta podría convertirse en un problema mayor para un equipo que apunta alto en el Clausura 2026.

