América vs. Olimpia: a qué hora y dónde ver hoy el partido de vuelta de la primera ronda en la Concachampions 2026

América vs. Olimpia se enfrentan en la vuelta de la primera ronda eliminatoria y buscarán sellar su pase a la siguiente fase de la Concachampions 2026, torneo que los mexicanos tienen como objetivo de la temporada.

Los mexicanos se posicionan como los favoritos para hacerse del boleto al estar de local en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México y por su jerarquía en esta clase de encuentros.

Mientras tanto, los de Eduardo Espinel buscan la remontada, lo que sería una hazaña histórica para el fútbol hondureño, pero necesitan un triunfo por dos goles de diferencia o 3-2.

Hora y canal del partido

El encuentro está programado para dar inicio a las 7:00 p.m. (hora de Honduras) y será transmitido por Disney Premium e ESPN, mientras en Estados Unidos lo transmitirá TUDN, Fox Sports y VIX Premium.

Así llega América y Olimpia

Los azulcremas llegan al encuentro con la ilusión de sumar su cuarto triunfo consecutivo tras haber vencido al Necaxa y Monterrey en Liga MX, sumado al triunfo 1-2 en la ida ante Olimpia.

Mientras los melenudos llegan con el triunfo ante los Lobos de la UPNFM, encuentro en el que el once titular fue rotado y se espera que ante el América regrese el equipo estelar.

De los últimos resultados en los enfrentamientos entre América y Olimpia, dos triunfos han sido para los mexicanos y uno para los hondureños en aquel recordado aztecazo 0-1 con gol de Jerry Bengtson.